【「君は冥土様。」9巻】10月3日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「君は冥土様。」の9巻を10月3日に発売する。価格は792円。

本作はしょたん氏が手掛ける「サンデーうぇぶり」の連載作品。元殺し屋のメイド・雪が高校生・横谷人好との暮らしを通して“普通”を知っていくという物語で、10月5日よりTVアニメの放送がスタートする予定となっている。

【TVアニメ「君は冥土様。」メインPV】

9巻では初めての“嫉妬”に悩む雪のもとに、人好の母・カタリナが突如訪問。ラブコメ、アクション、日常など、さまざまな要素が詰まった展開となっている。

【「君は冥土様。」9巻あらすじ】

元・暗殺者のメイドさん。情緒育む第9巻!

高校生・横谷人好に雇われ、

新生活を始めた元殺し屋のメイド・雪。

四苦八苦しながらも、

温かい暮らしの中で少しずつ“普通”を知り、情緒を育む毎日。

突然の訪問者は、人好の母・カタリナ。

はじめて感じた“嫉妬”に悩む雪に、

彼女が掛ける言葉は……?

そして、雪がスマホを初購入したことで

思いも寄らぬ事態が動き出し……

雪、情緒爆発の第9巻!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.