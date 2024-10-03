Omoinotake¿·¶Ê¡ÖÀÞ¡¹¡×¤¬¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡õµÜÂôÉ¹µû½Ð±éGLOBAL WORK¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ë¤ÏOmoinotake¥á¥ó¥Ðー¤â½Ð±é¡ª
Omoinotake¤Î¿·¶Ê¡ÖÀÞ¡¹¡×¤¬¡¢GLOBAL WORK30¼þÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
Omoinotake¤¬GLOBAL WORK¤Î30¼þÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÀÞ¡¹¡×¤Ï¡¢°Ü¤í¤¤¤Ç¤¤¤¯»Íµ¨¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö·¯¡×¤Ø¤Î¡¢·è¤·¤Æ°Ü¤í¤ï¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ï¡¢GLOBAL WORK¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢µÜÂôÉ¹µû¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¡×¤ò¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿TVCM¥·¥êー¥º¡Ø¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡£¡Ù¤ò¡¢30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»Íµ¨¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿60ÉÃ¤Î¥àー¥Óー¤Ç¡¢Omoinotake¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀÞ¡¹¡×¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»Íµ¨¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Ë¤Ï¡¢Omoinotake¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GLOBAL WORK ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.globalwork.jp/
Omoinotake OFFICIAL SITE
http://omoinotake.com/