◆小野緑、卒業を発表

【モデルプレス=2024/10/02】メンバー全員がAIのようなルックスを持つ“AIドル”として活動する4人組女性アイドルグループ・最終未来少女の小野緑が、2025年1月をもってグループを卒業することが発表された。小野は16歳からアイドル活動を始め、休止期間を挟みながらも約9年間アイドルとして活動。最終未来少女としては約2年半活動し、結成メンバーの藤咲凪とともに、所属事務所Mint Productionsの立ち上げからグループを支えた。自身の公式X(旧Twitter)では「最終未来少女での活動は本当に青春で、大好きなメンバーに囲まれて活動できて本当に幸せでした」「最終未来少女が私の人生の最後のアイドルとして終えることができて光栄でした」とつづっている。

◆最終未来少女、新メンバーオーディション開催

◆“AIドル”最終未来少女

◆小野緑卒業ライブ概要

◆最終未来少女、新メンバーオーディション概要

卒業公演となるワンマンライブは、2025年1月12日に東京・渋谷ストリームホールで開催。卒業公演までの全てのイベントには引き続き出演するほか、今後の活動に関しても「女優業の夢は持ちつつ、暫くはお休みをいただく予定なので今までより活動は減ると思いますがまた会えるイベントもやりたいなと思っているので、応援してくださると嬉しいです!」とコメントしている。また小野の卒業発表を受けて、最終未来少女の新メンバーを募集する『SMS NEW MEMBER AUDITION』の開催が決定。“最終未来少女で決まっている今後のイベントのための重大なオーディション”として「-To The Next Stage-」というキャッチコピーを掲げた本オーディションでは、17歳〜25歳の女性で、特定のプロダクションやレコード会社等との契約がない人を対象に10月15日まで書類審査での応募を募集。最終未来少女運営事務局は「期間が短いですが、新メンバーとして参加したい方からの熱い応募をお待ちしております」と伝えている。第1期・最終未来少女は藤咲と小野の2人体制で始動。2023年5月にリリースした1stデジタルシングル「最終未来少女」から本格的な音楽活動をスタートさせる。香港J-POPチャート1位獲得など、国内だけでなく世界中のリスナーの支持を獲得。2023年7月には1stワンマンライブ『最終未来少女1st LIVE 〜衝動的少女、夢をみる〜』をKT Zepp Yokohamaで開催した。2024年5月、新メンバーとしてYuika、Tenが加入し現在の4人体制となる。新体制となったグループのシンボルソングとして「革命的少女」をデジタルリリースすると、デビュー記念日となる7月7日に『最終未来少女 “革命的少女” 〜新体制発表ライブ〜』をヒューリックホール東京で開催し、現体制での本格的なライブ活動もスタートさせた。(modelpress編集部)[公演名] タイトル未定[日程] 2025年1月12日(日)[会場] 渋谷ストリームホール (東京都渋谷区渋谷3-21-3)[オーディション名] SMS NEW MEMBER AUDITION -To The Next Stage-[書類審査] 受付期間:2024年10月1日(火)〜2024年10月15日(火)[一次審査] 日程:2024年10月19日(土)[最終審査] 日程:2024年10月25日(金)or 10月27日(日)【Not Sponsored 記事】