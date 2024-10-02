¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Û¹¥Ä´62¹æµ¡¥²¥Ã¥È¤ÎÌøÀ¸ÂÙÆó¡Ö¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÆÃ·±¸å¤Ë¥Ú¥éÄ´À°
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¤¢¤¸¤¹¥ª¡¼¥×¥ó£±£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£³Æü¡¢³«Ëë¡£ÅöÃÏ¹ª¼Ô¤ÎÌøÀ¸ÂÙÆó¡Ê£³£¹¡á»³¸ý¡Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç£¶£²¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£Á°¡¹Àá¤Î¿¼Àî¿¿Æó¤¬Í¥½Ð£´Ãå¡¢Á°Àá¤ÎÃæÎ¼ÂÀ¤â¾å°ÌÃå¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡Î¨£´£°¡ó¤Î¹¥Ä´µ¡¤Ç¡¢½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Ç¤ÏºÇ¤â¤¤¤¤ÁÇÀµ¡¤À¡£
¡Ö¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£µ¯¤³¤·¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÄ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¯¡×¤ÈÆÃ·±¸å¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡³èÌö¤ò´ü¤·¤¿Á°Àá¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆÁ»³£Çµ£·£±¼þÇ¯¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯ÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£³£Ö¤Çº£Ç¯¤â¤¹¤Ç¤Ë£²£Ö¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï£±£°£Ö¤Î¥É¥ëÈ¢¿åÌÌ¡£¥ê¥º¥à¥¢¥Ã¥×¤·£ÖÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£