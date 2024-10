KEIJU＆Awich、YOASOBI、ヒゲダン『アオノハコ』OPなど今週の注目新作&ニュースを紹介、Bialystocksからのメッセージも到着『New Music Wednesday [Podcast Edition]』

今回で4年目に突入! 話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀り、今週の気になる音楽ニュースという2部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……KEIJUがAwichを招いた新曲をリリースしてカバーに! JP THE WAVYが盟友ら3名を迎えたコラボ曲、18歳の注目シンガーソングライターのAKASKIの新曲を紹介。さらにSpotifyで1憶かい再生声楽曲数1位のYOASOBIの映画『ふれる。』主題歌、2位・Official髭男dismのアニメ『アオのハコ』オープニング主題歌をピックアップ。さらにPodcastでは、アルバムを紹介したBialystocksの甫木元空からのコメントも到着! 紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

KEIJU「Money Baby feat. Awich」

KEIJUがAwichを招いた新曲「Money Baby feat. Awich」がリリースになりました。(KEIJUはSpotifyでは若いリスナーからの支持が厚く、10代前半~20代前半のリスナーがとても多いです。5月にリリースされたLEXと7との「Mama’s Boy」はヒップホッププレイリスト『+81 Connect』の中でも、今年屈指の人気楽曲といるほどよく聴かれています。)この夏は全国ツアー『VEILED TOUR』を行い、9月29日(日)のファイナル公演のサプライズゲストとしてAwichが登場し、新曲をいち早く披露しています。二人の初共演はYOUNG JUJU名義時代の2017年にAwichの楽曲「Remember feat. YOUNG JUJU」で実現し、Spotfyでは500万再生を超える人気曲となっています。その後Awichが初めて『THE FIRST TAKE』に出演した際も、KEIJUを招いてこの楽曲を披露しています。(この時のバーションはSpotifyでも配信されているので聴くことができます。番組内でKEIJUはAwichの事を「初期から認めてくれていた」と話していますね。時は流れ二人ともシーンで強烈な存在感を放つ中での再コラボ。『New Music Wednesday』ダブルカバーを飾りました!)KEIJUは来年2ndアルバムをリリースする事と、アリーナツアーを開催することが明らかになっています。詳細は後日アナウンス予定です。

JP THE WAVY「i like it (feat. Yo-Sea, LEX & IO)」

JP THE WAVYの新曲「i like it (feat. Yo-Sea, LEX & IO)」がリリースになりました。(Spotifyでは日本だけでなく、アメリカ、インドネシア、カナダ、フィリピンなどにも多くのリスナーがいます。そして今年は現代美術家・村上隆とのコラボユニット、MNNK Bro. の活動でも話題になりました。日本のポップカルチャーを世界に届けることを目的とした公式プレイリスト『Gacha Pop』でもカバーを飾ってした。国境を越え、ジャンルの壁の越え、活動の幅を広げています)新作は盟友LEX、Yo-Sea、初共演となるIOを迎えた新曲です。(客演ではないJP THE WAVY名義での新曲としては久々)プロデューサーも豪華。オフセット & 21サヴェージの「Ric Flair Drip」をメトロ・ブーミンとともにプロデュースしたほか、パーティネクストドア、ブライソン・ティラーなどのR&Bアーティストも手がける若手プロデューサーのビジャン・アミールがプロデュースを担当。プロデューサーの拠点ということもあり、アメリカ・ロサンゼルスでのセッションを経て完成した楽曲です。(夏の終わり感あるノスタルジックでメロディアスな楽曲。客演の3名は歌い方新鮮です)Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

AKASAKI「Bunny Gir」

AKASAKIの新曲「Bunny Girl」がリリースになりました。今回の楽曲でまだ4曲目のリリースですが、すでに月間リスナーは45万人を越えている、いま急成長中の要注目アーティストです。AKASAKIは現在18歳のシンガーソングライター。16歳から音楽を始めTikTokに投稿したオリジナル曲「弾きこもり」がバイラルヒットとなり、Spotifyでも200万再生を突破。(全楽曲ともZ世代を中心に非常によく聴かれています。9月にリリースされた「夏実」もSpotifyの急上昇チャートで上位に。そして注目なのは海外リスナー比率の高さ。日本だけでなくインドネシアやアメリカ、台湾などでも非常によく聴かれています。バイラルチャートにも日本(19位)、インドネシア(7位)、台湾(4位)、シンガポール(10位)、マレーシア(12位)、ベトナム(14位)などでランクイン(それぞれ最高位)。日本のポップカルチャーを世界に届けることを目的とした公式プレイリスト『Gacha Pop』でもどんどんお気に入りされています。日本のPopsでデビュー初期から海外から人気というのは、今の時代らしい感じがします。9月29日(日)には名古屋で突然路上ライブを行い、200人以上の人が集まったらしいです。TikTokにその様子があがっていますがむちゃくちゃ人きてます)そして今月、SpotifyとTikTokが共同でアーティストを応援するプログラム『Buzz Tracker』のMonthly Artistに選出されました。今作はTikTokで楽曲の一部が投稿されており既に2,000万回を超える再生を記録しています。

Bialystocks「空も飛べない」

Bialystocksのニューアルバム『Songs for the Cryptids』がリリースになりました。Spotifyが2022年に躍進を期待するネクストブレイクアーティスト10組『RADAR: Early Noise 2022』にも選出されていたBialystocks。オリジナルアルバムとしては同年にリリースされた『Quicksand』以来約2年ぶりのリリースとなります。(この2年でどのバンドともアーティストとも違う唯一無二の存在になりましたよね……。サウンド、楽曲の素晴らしさ。Bialystockでしか鳴らせないサウンド。そしてライブに初めて行った方は驚かれるかもですが、ライブは楽曲からのイメージとはまた違う非常にフィジカルなライブです。そしてメンバーの甫木元が菅田将暉へ楽曲提供したり、あいみょんのMV監督を務めたり、菊池剛(Key)は大橋トリオのサポートなどそれぞれの活動の場も広がっています。アルバムに向けても素晴らしい楽曲がリリースされていました。僕がシングルで特に好きだったのは「近頃」「幸せのまわり道」の2曲。いやー好きですね。アルバムリリースに向けてリスナー数も右肩上がりでした)アルバムにはCM「ソフラン エアリス」に書き下ろされた「頬杖」、明電舎「電気よ、動詞になれ。浄化しろ。篇」CMソング「Branches」、テレビ東京ドラマ24『きのう何食べた? Season2』エンディングテーマ「幸せのまわり道」、ドラマ『RoOT / ルート』オープニングテーマ「近頃」を含む全10曲が収録されています。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。10月からはアルバムの発売を記念し、全国7カ所を回るライブハウスツアーが開催される予定です。今週の『New Music Wednesday Podcast Edition』にはボーカルの甫木元からコメントが到着しています。

Official髭男dism「Same Blue」

Official髭男dismの新曲「Same Blue」がリリースになりました。(Official髭男dismはなんと現在、Spotifyでの1億再生超え楽曲は9曲。すごい!!!!)7月にニューアルバム『Rejoice』をリリースし『New Music Wednesday』のカバーを飾っていたOfficial髭男dism。アルバムリリース後最初のシングルとなる今作は10月3日(木)から放送のTVアニメ『アオのハコ』のオープニング主題歌となります。(ちなみにエンディングはEve「ティーンエイジブルー」)また9月から全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を開催中。(現在ツアーが始まってすぐなので、今週は余韻にひたってるという方も多いでしょう。9月20日(金)の福岡公演でツアースタート! 福岡、大阪と行いました!)新曲はライブでも披露されています。(リリース前ということもあり、弾き語りで披露されているようです)12月にはソウルと台北にて初のアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice -』を開催する予定です。(海外で聴かれてている都市をランキングで見るとジャカルタが一番多く、次いで台北、バンコクがTop3となっています。国別で見ると、海外リスナーの数はUS、インドネシア、台湾がTop3です)Spotifyでは日本のロックシーンの話題曲を集めたプレイリスト『J-Rock On!!』のカバーを飾っています。

YOASOBI「モノトーン」

YOASOBIの新曲「モノトーン」がリリースになりました。(先日、「優しい彗星」がSpotifyで1億回再生を突破。現在、Spotifyでの1億再生超え楽曲は14曲となり、1アーティストの数としては日本でトップです。次いでOfficial髭男dism、Mrs. GREEN APPLEが9曲)今作は10月4日(金)に全国公開されるオリジナル長編アニメーション映画『ふれる。』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、映画の脚本を手掛けた岡田麿里が書き下ろした小説『ふれる。の、前夜。』をもとに制作されています。(小説はもう映画公式サイトで公開されています。楽曲の解像度だいぶあがるので...そちらも是非!)YOASOBIとしては初となるアニメ映画作品の主題歌起⽤となりました。YOASOBI結成5周年の日となる10月1日(火)にリリースされ、10月2日(水)には英語版の「Monotone」もリリースされています。Spotifyではプレイリスト『Tokyo Super Hits!』のカバーも飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Podcast Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストはSpotifyのコメント機能から投稿を!

今週のメッセージテーマは「秋に聴きたい曲」