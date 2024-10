人気アニメ『カードキャプターさくら』とサンリオキャラクターズがコラボレーション♪ めちゃめちゃ可愛いコラボイラストが魅力のグッズをチェックしていこう。『カードキャプターさくら』は、創作集団・CLAMPによる作品。1996年から漫画雑誌『なかよし』にて連載がスタートし、1998年からアニメ化もされ、大ヒットを記録。主人公・木之本桜が、この世に災いをもたらすという「クロウカード」を回収するため、「カードキャプター」として奮闘する物語だ。新作『クリアカード編』は2016年から連載スタートし、2018年にはTVアニメが放送。さらに待望のアニメ続編の制作が決定している。

『カードキャプターさくら×サンリオキャラクターズ』ではかわいいコラボイラストが楽しめるアイテムが目白押し。「ホログラムハート缶バッジ」、「アクリルカード」「アクリルキーホルダー」、「ホログラムアクリルスタンド」、「折りたたみコーム」の5種類がラインナップしている。デフォルメスタイルにデザインされた『CCさくら』キャラの隣にはハローキティやマイメロディ、リトルツインスターズやシナモロール、ポチャッコの姿が。魔法のようなキラキラしたキュートなデザインをぜひお手元でお楽しみあれ。ECサイト「リベルタス ドリーム」にて予約受付が2024年10月15日(火)23:59まで行われているので、ぜひチェックしてみてね。(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650086