¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¡¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Ëà¥¹¥¿¥ó¥¬¥óÂÐ·èáÍ×µá¡Ö»õ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÇÛ¿®¿·ÈÖÁÈ¡Ö£Ë£É£Ì£Ì£Á£È¡¡£Ë£Õ£Ô£Ó¡Ê¥¥é¡¼¥«¥Ã¥Ä¡Ë¡×¡Ê£·Æü¤«¤é½ç¼¡£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£±¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê£´£²¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬Á÷¤ë¿·ÈÖÁÈ¡£Áª¤Ð¤ì¤··Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£±¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿ÍÆ±»Î¤¬³ÊÆ®µ»¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÖµ¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤ò¿©¤é¤¦¤Þ¤ÇÀï¤¦´ë²è¤À¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï£Í£Ã¤ÎÀß³Ú¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡ØÀß³Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡³«ºÅ¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤·Ý¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï»öÌ³½ê¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤È¤ÎÂÐ·è¤òÇ®Ë¾¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£Î¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êÀ¤ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»õ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È²¼Ñî¾å¤òÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£