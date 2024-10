結成30周年を迎えたSOPHIAが本日10月2日、29回目のデビュー記念日にオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行なった。2025年のデビュー30周年に向けてのキックオフとなった同生配信では数々のアナウンスが行われた。生配信では、アコースティックセットでの生演奏をはじめ、今月末から開催される3本の30周年記念公演への意気込み、2025年のデビュー30周年への想いほか、10月23日に発売されるミニアルバムの詳細とジャケット画像も公開となった。

■ミニアルバム『Boys and』





▲『BOYS and』ジャケット ▲『BOYS and』ジャケット



▲初回限定盤付属ミニポスター ▲初回限定盤付属ミニポスター

2024年10月23日発売【初回限定盤(CD+DVD)】TFCC-81109〜81110 \5,500(税込)CD 全7曲収録DVD:『blue on blue』(「Eternal Flame」「KURU KURU」+ Private in Rome)【通常盤(CD)】TFCC-81111 \2,420(税込)CD 全7曲収録▼CD収録曲1. State of love2. Like forever3. あなたが毎日直面している 世界の憂鬱4. Secret Lover's Night5. Kissing blue memories6. Believe7. I & I Wishhttps://sophia-eternal.jp/contents/856330