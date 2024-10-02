ÀÐÀîÍü²Ú¡¢ÊÝÅÄ·½¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¡ª¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë2SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×
10·î2Æü¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÂçÇú¾Ð¡É¤Î¥Ö¥ì¥Ö¥ìSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÀÐÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·½¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÝÅÄ·½¤È¶¦¤Ë¡È¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢2¿Í¤Ç¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö11·î¤Ë¡¡@keiyasuda1206 ¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤Ç ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÆü¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ç ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¥é¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤É ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌó20Ç¯¤Ö¤ê?! °Ì¤Ë²Î¤¦¶Ê¤È¤« ·½¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤¦¶Ê¤È¤«¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ª ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤È ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ »ä¤â·½¤Á¤ã¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¹ðÃÎ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¤«¤é¤Î ¤Ê¤¼¤«2¿Í¤Ç¥Ï¡¼¥Èºî¤êw¡×¡ÖµÞ¤Ë·½¤Á¤ã¤ó¤¬ÈáÌÄ¤È¶¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¿¥±¡¼¥¿¥¤Íî²¼¡ª¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¢¤¤¤¿¡¼¤¤¡¢¤Ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢·½¤Á¤ã¤ó¤¬¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¿¤é»Ø¤¬¤Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¡¢ÂçÇú¾Ð¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤ò»£¤Ã¤¿¤«¤é¥Ö¥ì¥Ö¥ìw¡×¡Ö·½¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤È É¬¤º°ìÅÙ¤Ï¾Ð¤¤¤Î¿ÀÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë ¤³¤ì¡¢ÀÎ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¶¦Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀÐÀî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2017Ç¯3·î¤ËÌî¾åÎ¼Ëá»á¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÀÐÀîÍü²Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê