¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬¾Î¤¨¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ¤Î¡È¿Í´ÖÎÏ¡É¡¡¡ÖÊ¿Ã³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ó¤À4¹àÌÜ
Í½ª2°ÂÂÇ¡ÖÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ï²¿Àé²ó¤È¸«¤Æ¤¤¿¤±¤ÉÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£¥ä¥¯¥ë¥È 5¡¼3 ¹Åç¡Ê2Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ³°Ìî¼ê¤Ï2Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÅçÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¡£¡Öº£Æü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦¥Î¥ê¤Î»î¹ç¡£¤ß¤ó¤Ê¾¡¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Îº¸Á°ÂÇ¡¢6²ó¤Î±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ï²¿É´²ó¡¢²¿Àé²ó¤È¸«¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Û¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÆ°¤¤Ï¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿ÂÇ·âµ»½Ñ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î2°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÆüÊÆÄÌ»»2730°ÂÂÇ¡£°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤È¤·¤Æµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¿Ã³¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÅØÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑÎÏ¤Èº¬À¤È¿ÍÊÁ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¿ÍÀ¸¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë