MAZZEL

8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELが、3rdシングル「MAZQUERADE」を10月14日にデジタルリリースする。表題曲「MAZQUERADE」が10月2日から先行配信された。

2023年5月にデビューしたBMSG所属8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL。自身初となるアルバム「Parade」を携え全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を8都市9公演開催し、即ソールドアウトを記録。

そして、10月1日、2日に神奈川ぴあアリーナMMで追加公演が開催された。本公演で初披露された最新曲「MAZQUERADE」やデビュー曲「Vivid」や”ゆらなみダンス”で話題となった「Seaside Story」など全21曲が披露された。尚、『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』追加公演ファイナルは、10月15日、16日に大阪城ホールで開催を予定している。

ゆらなみダンス”が話題となっている「Seaside Story」を含む最新シングル「MAZQUERADE」(マスカレード)を10月16日にリリースする。同タイトルは10月14日にデジタルリリースされるが、それに先立ち本日10月2日に表題曲「MAZQUERADE」がApple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA などのサブスク(音楽ストリーミングサービス)や iTunes Store、レコチョク、onkyo music、mora などの音楽ダウンロードサービスで先行配信された。

表題曲「MAZQUERADE」は、今夏全国ツアーを完走し、個性も魅力も進化したMAZZELが、より魅力的に化ける様をこの楽曲で見せる。今作も引き続き楽曲プロデュースを手がけるALYSA氏が、MAZZELにしか出せないカラーを楽曲の中でさらに追求し、 ”誰がどう考えてもMAZZELにしか歌えない”曲になることに徹底的にこだわったもの。よくあるトレンドの構成からは大きく変え、ボーイグループらしくないメロディラインを作ることで、MAZZEL8人のカラフルさをもってして完成される楽曲に仕上げた。ハロウィンの時期にもぴったりなサウンドで、非日常の世界に皆様をご招待するような遊び心に溢れた一曲となっている。

また、同シングルには、MAZZELの「反骨精神」を込めた高難易度のダンスで見せるヒップホップ調の「Counterattack」と、自然とテンションが上がる粋なアレンジと切ないメロディーのバランスが心地よくマッチするサマーソング・“ゆらなみダンス”がSNSで流行中の「Seaside Story」の今夏先行配信済みの2曲に加え、アリーナ追加公演に向けて真夏の伊豆で行われた合宿で、BMSG代表取締役CEOでプロデューサーのSKY-HIとともにMAZZELメンバー全員が初めて楽曲制作に参加した新曲「Our Life Is Always Right」を収録。配信リンク:https://MAZZEL.lnk.to/MAZQUERADE