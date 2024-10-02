¡Úµð¿Í¡ÛºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÉ¬¤ºÆüËÜ°ì¤ÎÊó¹ð¤ò¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä°ìÌä°ìÅú
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²£Ä£å£Î£Á¡Ê£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£²£¸Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿µð¿Í¤¬£Ä£å£Î£Á¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ë¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤Î£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£²£´ÅÐÈÄ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´Ñ½°¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£´Ëü£²£²£³£¸¿Í¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½ºÇ½ªÀï¾¡Íø
¡Ö¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡½¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°
¡Ö¤³¤ì¤«¤é£Ã£Ó»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¦¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Í¥¾¡¤·¤ÆËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿´¶
¡Ö²¿²ó¤â¸À¤ï¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡×
¡½Í¥¾¡¤Î¼Â´¶¤Ï
¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Âçº®Àï¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Êý¸þ¸þ¤¤¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤âËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñ¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬ºÇ¸å¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½½ªÈ×¤Î¾¡Éé½ê¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆ¯¤
¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍê¤â¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¡¢É¬¤ºÆüËÜ°ì¤ÎÊó¹ð¤ò¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×