「PAUL & JOE ACCESSOIRES」とサンエックスの人気キャラクターのリラックマのコラボレーションアイテムが登場! スペシャルデザインのハンカチをはじめ、ポーチやぬいぐるみなど可愛らしいお花舞うアイテムが目白押し。今回のコラボレーションでは、「PAUL & JOE(ポール & ジョー)」のシンボルモチーフとして愛される「クリザンテーム(西洋菊の一種)」や、「PAUL & JOE」のクリエイティブディレクター、ソフィー・メシャリーの愛猫のジプシー、ヌネットと人気キャラクターのリラックマ、コリラックマが優しく寄り添う、本コラボ限定の特別な描き下ろしアートが登場。華やかなデザインの新作コレクションがあなたの心にときめきと癒しをお届けしてくれる。

ラインナップも早速チェック。ガーゼハンカチはジプシー&ヌネットとリラックマ&コリラックマが寄り添うスペシャルアートをプリント。エコバッグにもたっぷりのお花があしらわれた可愛らしいコラボアートがデザインされており、このアートアイテムとして平ポーチ、マチ付きポーチなどもご用意されている。とっても可愛いぬいぐるみもお見逃しなく!クリザンテーム柄が映える、インテリアとしても飾りたくなるぬいぐるみのほか、ジプシーとヌネットになりきったリラックマとコリラックマが可愛いおでかけぬいぐるみキーホルダーも。どのアイテムも上品かつ可愛らしさもアピールできるデザインで仕上げられていてあなたの持ち物にプラスすればあっという間に華やかさを演出することができそう。2024年10月23日(水)10:00より全国百貨店ハンカチ売場やバラエティストア、自動販売機などでお取り扱いがスタートするのでお見かけの際はチェックしてみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.