ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（8月）
予想 N/A 前回 6.1%（前年比)
21:15
米ADP雇用者数（9月）
予想 12.1万人 前回 9.9万人（前月比)
22:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶
23:05
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶
23:30
米週間石油在庫統計
3日
0:00
ボウマンFRB理事、会議出席
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「米国経済：なぜ勝利宣言しないのか？」講演（質疑応答あり）
1:45
シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏：停滞からの脱却」講演
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（8月）
予想 N/A 前回 6.1%（前年比)
21:15
米ADP雇用者数（9月）
予想 12.1万人 前回 9.9万人（前月比)
22:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶
23:05
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶
23:30
米週間石油在庫統計
3日
0:00
ボウマンFRB理事、会議出席
1:15
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「米国経済：なぜ勝利宣言しないのか？」講演（質疑応答あり）
1:45
シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏：停滞からの脱却」講演
※予定は変更されることがあります。