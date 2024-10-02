21:00
ブラジル鉱工業生産指数（8月）
予想　N/A　前回　6.1%（前年比)

21:15
米ADP雇用者数（9月）
予想　12.1万人　前回　9.9万人（前月比)

22:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶

23:05　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶

23:30　
米週間石油在庫統計

3日
0:00　
ボウマンFRB理事、会議出席

1:15　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「米国経済：なぜ勝利宣言しないのか？」講演（質疑応答あり）

1:45　
シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏：停滞からの脱却」講演

※予定は変更されることがあります。