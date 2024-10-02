ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（8月）

予想 N/A 前回 6.1%（前年比)



21:15

米ADP雇用者数（9月）

予想 12.1万人 前回 9.9万人（前月比)



22:00

ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶



23:05

ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶



23:30

米週間石油在庫統計



3日

0:00

ボウマンFRB理事、会議出席



1:15

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「米国経済：なぜ勝利宣言しないのか？」講演（質疑応答あり）



1:45

シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏：停滞からの脱却」講演



※予定は変更されることがあります。

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