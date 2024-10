全国のスシローに、期間限定で「長岡生姜醤油ラーメン」が登場!

濃い口醤油をベースに、すりおろし生姜を使用。

豚や野菜の旨みに加えて生姜の風味がほのかに香る、シンプルながらキレのあるスープが魅力です☆

スシロー「長岡生姜醤油ラーメン」

価格:税込460円〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜10月27日(日)

※販売予定総数75万食、完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰り不可

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、累計115種類以上のラーメンや、まぜそばなどを開発してきました。

今回は、ラーメン激戦区新潟で人気の味を再現!

新潟の人気ラーメン「長岡生姜醤油ラーメン」を期間限定で販売します。

「長岡生姜醤油ラーメン」は、特長である生姜にもこだわった、コクと旨みを感じるクセになる一杯。

濃い口醤油をベースにしたスープにすりおろし生姜を使用することで、豚や野菜の旨みに加えて生姜の風味がほのかに香る、シンプルながらキレのあるスープに仕上げてあります。

スープの深い味わいが次の一口を誘います。

肌寒くなる季節に身体がぽかぽかと温まるような一杯。

スシロー「長岡生姜醤油ラーメン」の紹介でした。

