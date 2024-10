バイエルン・ミュンヘンに所属するハリー・ケインは、ドイツでも人気者のようだ。



先日、ドイツの食品メーカー「3Bears」のCMに起用され話題となったが、『SUN』によれば、今度はドイツのディスカウントスーパーマーケット「Lidl」で、ケインの全身をプリントしたエアーマットレスの販売が開始されたという。そのプリントはバイエルン・ミュンヘンのホームユニフォームを着たケインが両手を腰に当てて直立した姿の絵柄で、その表情は笑顔でもなく、試合前の引き締まった顔でもなく、なんとも言えない表情のない顔をしているのだ。それが「Lidl」の狙いかどうかは定かではないが、その意外なコンセプトがファンの間で話題となっているそう。



オンラインで購入可能で、価格は10ポンドとのこと。ちなみにチームメイトのジャマル・ムシアラと、かつてバイエルンに所属していたマタイス・デ・リフトのエアーマットレスも販売されているという。





