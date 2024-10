CLリーグフェーズ第2節でスロヴァン・ブラチスラヴァと対戦し、4-0の大勝を飾ったマンチェスター・シティ。



この試合で嬉しい今シーズン初ゴールをマークしたのがジェイムズ・マカティー(21)だ。この試合の4ゴール目をマークしたマカティ。今シーズン初ゴールはリコ・ルイス、フィル・フォーデンというアカデミー育ちの逸材たちの連携から生まれた。



ここ2年シェフィールド・ユナイテッドに武者修行に出ていたマカティーは前述したリコやフォーデン、さらには現在離脱中のオスカー・ボブのようにトップチームでの定着を狙っている。マカティーが本職とする攻撃的MFポジションはシティの中でも特に定位置争いが厳しいところではあるが、多くの人がこの21歳への期待を寄せている。指揮官ペップ・グアルディオラもそのうちの1人だ。





