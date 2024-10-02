【東京盃】エートラックスは7枠12番へ
10月3日（木）に大井競馬場で行われる、東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。3日間連続交流重賞の3日目。JRAからは5頭でエートラックス、ヘリオス、シャマルなど有力馬が参戦。地方からはイグナイターが3ヶ月ぶりの休養明け。注目の発走は3日（木）20時10分。
1-1
エンテレケイア
牡6・56.0・吉原寛人
小久保智・浦和
2-2
ボイラーハウス
牡6・56.0・吉井章
吉井竜一・大井
3-3
マックス
せん7・56.0・御神本訓史
福永敏・大井
3-4
ヘリオス
せん8・56.0・C.ルメール
西園正都・栗東
4-5
ブラックストーム
牡6・56.0・石崎駿
佐宗応和・大井
4-6
チカッパ
牡3・55.0・横山典弘
中竹和也・栗東
5-7
ジゼル
牝5・54.0・森泰斗
山中尊徳・船橋
5-8
スターシューター
牡6・56.0・本田正重
阪本一栄・大井
6-9
ギャルダル
牡6・56.0・矢野貴之
川島正一・船橋
6-10
シャマル
牡6・58.0・川須栄彦
松下武士・栗東
7-11
クロジシジョー
牡5・56.0・戸崎圭太
岡田稲男・栗東
7-12
エートラックス
牡3・56.0・鮫島克駿
宮本博・栗東
8-13
イグナイター
牡6・58.0・笹川翼
新子雅司・兵庫
8-14
ケイアイサクソニー
牡8・56.0・木澤奨
村上頼章・大井