È¿Ä®Î´»Ë¡¡ÂåÉ½ºî¡ÖGTO¡×¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¿·ºîÂÇ¿Ç¤¢¤Ã¤¿¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê50¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¡¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë2¿ÍÎ¹¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂåÉ½ºî¤ÎÆ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃçÎÉ¤·¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ê48¡Ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï2½µÏ¢Â³¤Î¸åÊÔ¡£º£²ó¤ÏÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤ò²ó¤ê¡¢È¿Ä®¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¡¢3¿Í¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡È¿Ä®¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢98Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¡£Ë½ÁöÂ²¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç»äÎ©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ´ÄÍ±ÑµÈ¤¬¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¤¬¤é¾ðÇ®Åª¤Ê»ØÆ³¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤äÅÐ¹»µñÈÝ¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¡£µ´ÄÍ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬È¿Ä®¤À¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨35¡¦7¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£È¿Ä®¤Ï¡Öº£²ó¡ØGTO¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ëµ´ÄÍ¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸ÅÌ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡ØGTO¡Ù¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë»É¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â26Ç¯¤¿¤Ã¤Æ50¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï24¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Î²ò¼á¤Èº£¤Î²ò¼á¤â¡¢°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Í¡ÊÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥à¥í¤¬¡Öº£¤Î»þÂå¤À¤±¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ÊÍÞ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¹þ¤ß¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢È¿Ä®¤â¡Ö¡Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¡Ö¤½¤ì¤òÇËÅ·¹Ó¤Ë¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯ÆÍ¤ÃÁö¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤è¤êÁ°¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¿·ºî»£±Æ¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡È¤â¤¦1²ó¿·¤·¤¯¥É¥é¥Þ¡ÊGTO¡Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¿Ä®¤Ï8ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥¯¥é¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Öº£¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶Á¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤¬À¨¤¯Âç»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£