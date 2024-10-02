¿¹ÏÂ¿ÃÁªÂÐËÜÉôÄ¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿¹ÏÂ¿ÃÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤È²¬ºêÂÀÂçºå°Ý¿·¤Î²ñÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬£²Æü¡¢Æ±ÅÞÅÞËÜÉô¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÂçºåÉÜµÄÊäÁª¡Ê¼é¸ý»Ô¡Ë¤Èºæ»ÔµÄÊäÁª¡ÊÅì¶è¡Ë¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÂçºåÉÜµÄ¤ÎÀ¾ÅÄ·°»á¤¬½°±¡Âçºå£¶¶è¡¢ºæ»ÔµÄ¤Î¹õÅÄÀ¬¼ù»á¤¬½°±¡Âçºå£±£¶¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼­¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æºä¸µÀµ¹¬»á¤¬¼é¸ý»ÔÊäÁª¡¢¾¾ÌÚÎ½»á¤¬ºæ»ÔµÄÊäÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡£¸·î¤ÎÌ§ÌÌ»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï°Ý¿·½êÂ°¤Î¸½¿¦¤¬ÇÔËÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÜÆâ¤Î¼óÄ¹Áª¤äÉÜµÄÊäÁª¤ÇÍîÁª¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£²¬ºê»á¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤ÎÁªµóÀï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££²£°£±£±Ç¯¤ÎÂçºå°Ý¿·¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤¤¯¤µ¤«¤éÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎµÕÉ÷¤È´íµ¡´¶¤òÁ´°÷¤Ç¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Àï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµç¾õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¿¹»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Âçºå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢ÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç²áÈ¾¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµëÎÁ¤â£³³ä¡¢Äê¿ô¤â£³³ä¥«¥Ã¥È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤­¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçºåÉÜµÄ²ñ¤À¤±¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âµëÎÁ£²³ä¥«¥Ã¥È¤òÂ³¤±¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø¹çË¡Åª¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤¬£¶²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶â¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¶â³Û¤Ï£¶²¯±ß¡£Î¢¶â¤Ç£¶²¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£