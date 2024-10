1日、大阪ブルテオンは2024ー25シーズンから伊藤健士コーチが入団することを正式に決定したことをクラブ公式サイトで発表した。

伊藤氏は2006年に筑波大学大学院を卒業すると、東レアローズ(現・東レアローズ静岡)にアナリスト兼コーチとして入団し、2023年に退団するまで長きにわたってチームに貢献してきた。

また、2014年には男子日本代表のアナリストに選出。東京2020オリンピック(東京五輪)ではベスト8進出にも寄与すると、その後はコーチとしてチームに携わり、今夏のパリ2024オリンピック(パリ五輪)でもデータを駆使し選手とともに戦った。

伊藤氏はクラブ公式サイトを通じて以下の通りコメントを発表している。

「伝統に加え、世界一という至高の目標を持つクラブの一員として迎えていただき光栄です。群雄割拠のSV.LEAGUEですが、自分のすべてを出して勝利に貢献します。皆様よろしくお願いします」

今シーズンからチーム名が変更となり、「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER(常に頂点へ、全途をともに。)」を掲げて戦う大阪ブルテオン。伊藤コーチを含む新体制でSVリーグ初代王者を目指す姿から目が離せない。