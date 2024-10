味噌ラーメンとしては珍しい平打ち麺！らあめん　花月嵐『SPICY MISO RAMEN 魯珈』

「らあめん 花月嵐」は、2024年10月2日(水)よりSPICY CURRY 魯珈、齋藤絵理店主監修のもと『SPICY MISO RAMEN 魯珈』を国内の花月嵐で期間限定販売中です。

らあめん 花月嵐『SPICY MISO RAMEN 魯珈』

■SPICY CURRY 魯珈×らあめん花月嵐のコラボ第2弾!!

10月の期間限定ラーメンは、日本を代表するスパイスカレーの名店、「SPICY CURRY 魯珈」齋藤店主監修した一杯です。

スパイスの女王が創り出す前代未聞の味噌ラーメンを堪能できます!

また、ラーメンとセットで食べると美味しさ倍増の「ROKA キーマカレー弐(ツー)」も同時発売していますのでこちらも是非セットで楽しめます。

SPICY MISO RAMEN 魯珈1,050円(税込)

【齋藤店主こだわりの平打ち麺】

こだわりの平打ち麺を使用。

味噌ラーメンとしては珍しいタイプの麺ですがスープとの相性は抜群!一口すすった瞬間に「想像と違う!」と感じるインパクトとサプライズを楽しめます。

【スパイス香る!魯珈味噌スープ】

魯珈と言えばやっぱりスパイス!そんな魯珈の世界へを誘う「魯珈味噌スープ」は、札幌味噌をイメージしたスープをベースに、魯珈スパイスを合わせました。

【魯珈ワールドを盛り上げる具材たち!】

具材は、もやし、辛子高菜、ネギ、メンマ、なると、万能ネギ、魯珈そぼろをオシャレに盛り付けています。

魯珈そぼろにはカルダモンを使用しており、生姜のような風味が魯珈味噌スープとの相性抜群です!!

【商品紹介】

商新名称:SPICY MISO RAMEN 魯珈

販売価格:1,050円(税込価格)

http://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem/241002_misoroka/

【その他商品ラインアップ】

商品名称:ROKA キーマカレー弐

販売価格:280円(税込価格)

商品名称:ロカプレート

商品仕様:SPICY MISO RAMEN 魯珈+ROKA キーマカレー弐

販売価格:1,330円(税込価格)

