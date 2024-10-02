¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¾×·â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È°ìÉô¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬³°¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¥Ù¥Ó¥é¥Ü ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¼«¼ç²ó¼ý
¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬¡¢2022Ç¯9·î3Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¥Ó¥é¥Ü ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾×·â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë°ìÉô¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬³°¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£³°¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¸í°û¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¥é¥Ü ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é·ò¹¯Èï³²¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÂÁ´À¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¤ËÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡£º£¸å¤ÏÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¶¯²½Å°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃøºî¸¢¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Æ±·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÀÚÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¡Ö¥Ù¥Ó¥é¥Ü ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¾¦ÉÊ¤ò²ó¼ý¤Î¾å¡¢ÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ù¥Ó¥é¥Ü ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ê¤«¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ó¼ý¿½ÀÁ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡×¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¡áhttps://www.bandai.co.jp