櫻坂46が10月23日(水)に発売する10thシングル『I want tomorrow to come』の収録内容が解禁された。【写真】櫻坂46最新シングル『I want tomorrow to come』ジャケットアートワーク【7点】表題楽曲『I want tomorrow to come』では前作に引き続き三期生の山下瞳月がセンターを務め、フロントには同じく三期生の的野美青、二期生の森田ひかるが立つ。

今作は通常盤と初回仕様限定盤4タイプの全5タイプで、計7曲が収録。初回仕様限定盤には、今年5月に開催された「8th Single BACKS LIVE!!」のライブ映像、舞台裏に密着した映像ががそれぞれ収録される。さらに、TYPE-Aに収録される三期生・村井優がセンターを務めるカップリングのBACKS楽曲『僕は僕を好きになれない』のMusic VideoのYouTubeプレミア公開ページがオープンし、10月4日(金)22時に公開されることも発表された。MV公開に先駆け、同日0時より音源ストリーミング&ダウンロードの先行配信もスタートする。【あわせて読む】櫻坂46、10thシングル『I want tomorrow to come』ジャケットアートワーク公開