「たったひとりの君」と向き合い続けるボカロP “seiza”メジャーデビュー決定

■愛する人へ狂おしいほどの想いを歌うデビュー曲「星間漂流」を10月23日に配信リリース

「たったひとりの君」と向き合い続けるボカロP “seiza”が、10月23日にメジャーデビューすることが決定した。

2022年1月にニコニコ動画/YouTubeにて楽曲を投稿し活動をスタート、約2年半という短い活動期間にも関わらず、すでに14曲のボカロ楽曲を生み出し、ボカロ界では注目のニューカマーとして、知る人ぞ知る存在のボカロP“seiza(セイザ)”。

2023年、自身の代表曲「プラネテス」のセルフカバーで初歌唱を果たし、実績のない新人としては異例のスマッシュヒットを記録した。

なお、「プラネテス」は、2022年春、ボカロの祭典『The VOCALOID Collection』(ザ ボーカロイド コレクション、略称:ボカコレ)にて、初参加ながらルーキーランキングで4位/TOP100ランキングで8位を獲得し、ニコニコ動画で殿堂入りも果たしている名曲。

YouTube登録者数160万を超える歌い手Souや、DAZBEE、にじさんじ所属の緋八マナら数多くのカバー動画が公開され、人気を博している。

そんなseizaがいよいよ活動の場をメジャーに移し、初の配信楽曲「星間漂流」(読み:せいかんひょうりゅう)を10月23日にリリース。

メジャー1作目となる今作は、今までと同様に作詞/作曲をseizaが手がけ、編曲を、MAISONdes、yama、ヒプノシスマイクなどの楽曲で知られ、CM、ドラマへの楽曲提供も行うmaeshima soshiが担当。愛する人への狂おしいほどの想いを歌うラブソングとなっている。

今回の発表にあたり配信ジャケットが公開。あわせてseiza本人からのコメントも到着した。

11月2日には「星間漂流」のリリースを記念して、seizaとしては初のスタジオライブとなる『SEIZA SPACE RADIO』の開催も決定。seizaのオフィシャルYouTubeチャンネルでの公開となり、ここでしか観られない特別な演出のライブとなる。詳細は後日発表される。

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「星間漂流」

配信情報

『スタジオLIVE“SEIZA SPACE RADIO”』

11/02(土)21:00~

※seizaオフィシャルYouTubeにて公開

