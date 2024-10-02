ÆüËÜÀªÅ±Âà¡Ö³Æ¼Ò¤ÎÀïÎ¬¡×¡¡¸ÞÎØ¶¨»¿¡¢IOC¤¬¸«²ò
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï2Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ÎÆüËÜÀª3¼Ò¤¬¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇ¹â°Ì¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö³Æ¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯·èÄê¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡3¼Ò¤Ï12·îËö¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤ËÂ³¤¡¢1Æü¤Ë¶¨»¿½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ïº£¸å¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼¡¤°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÅ±Âà¤Ë¡Ö¸ÞÎØ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏÄã²¼¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢IOC¤Ï2036Ç¯°Ê¹ß¤Î¸ÞÎØ³«ºÅ¤Ë2·å¤Î¹ñ¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£