Ado¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤é¤ÎÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¡ªU-NEXT¤¬2024Ç¯½©¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµó¸ø³«

■今年4月に開催されたAdoの国立競技場ライブやドリカムが北海道・池田開催した野外イベントなどがラインナップ!

U-NEXTで2024年秋に配信される音楽ライブコンテンツのラインナップが発表された。

Ado、DREAMS COME TRUE、宇多田ヒカルなど豪華アーティストのコンテンツがラインナップされている。

■配信ラインナップ

Ado

『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』

会場チケット即完売、2日間で14万人以上を動員し大きな話題に。今年4月に開催された国立競技場ライブの模様を、Adoが22歳を迎える誕生日当日に独占ライブ配信!

ライブ配信:10月24日(木)19:30~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~11月23日(土)23:59まで

配信公演:4月27日~28日 東京都・国立競技場 公演

DREAMS COME TRUE

『池田ワイン城 50周年感謝祭 × DREAMS COME TRUE 35周年「ドリカムとドリカムの日」』

吉田美和の故郷、北海道・池田町にて開催された野外イベントの模様を独占ライヴ配信!開催中の全国ツアー『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025』への特別協賛をはじめ、ドリカムデビュー35周年イヤーを彩るU-NEXT×DREAMS COME TRUEコラボによる様々な企画を今後も展開予定。

ライヴ配信:10月31日(木)20:00~ライヴ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~12月13日(月)23:59まで

配信公演:7月6日~7日 北海道・池田ワイン城 / イベント広場 DCTgarden IKEDA 公演

宇多田ヒカル

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」ツアーの最終公演地・Kアリーナ横浜公演の模様をお届け。宇多田ヒカルの25年間の軌跡を辿る圧巻のパフォーマンスが楽しめる。

ライブ配信:11月10日(日)16:30~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~11月17日(日)23:59まで

配信公演:9月1日 神奈川・Kアリーナ横浜公演

A.B.C-Z

『A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R』

8月リリースのオリジナルアルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』を引っさげた現在開催中の全国ツアーの模様を独占ライブ配信!

ライブ配信:11月16日(土)18:00~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~11月30日(土)23:59まで

■その他、配信コンテンツ

10月6日(日)

Do As Infinity

『Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO』

10月9日(水)

櫻坂46

『三期生ライブ」』

※10/13(日)リピート配信予定

10月12日(土)

マカロニえんぴつ

『TRIP INSIDE ~Osaka-Jo Hall & Nippon Budokan~』

GLAY

『GLAY デビュー30周年記念特番「Back To The Pops」~30年目のデビューアルバム~』

10月13日(日)

ゲスの極み乙女

『ゲスの極み乙女 ワンマンツアー 2024「ナイトクラビング」』

10月19日(土)

花澤香菜

『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 “Memoirs and Fingertips”』

10月20日(日)

Novelbright

『Novelbright LIVE TOUR 2024 ~CIRCUS~ FINAL IN 姫路城 三の丸広場』

10月26日(土)

椎名へきる

『HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE ~HARMONY STAR~』

11月2日(土)

いきものがかり

『いきものがかり 路上ライブ at 武道館』

