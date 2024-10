5年ぶりに復活！エピカ『RED ZONE』

ナイトクラブ「エピカ」は、2024年10月12日(土)、『RED ZONE』が開催決定!

エピカ『RED ZONE』

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

エピカ・沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースする店舗となります。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のキャスティング、サウンドセットディレクション、ヘッドライナークラスのアーティストや、高田 一司氏自らが才能を見出した若手から中堅のアーティストなどのキャスティングに拘った、パーティー制作をして居ります。

独自の沖縄地域マーケティング論、クラブビジネスのブランディング戦略、リゾート地での人事戦略論を提唱する『高田 一司 (takada katsuji)』氏を2019年〜、CEO兼プロデューサーに迎え、潰れかけたナイトクラブを再生致しました。

日本のインバウンド需要のテーマでもある、ナイトエンターテインメント部門をヒップホップという音楽のジャンルから世界からも注目される、日本No.1 ヒップホップクラブとして再生致しました。

〈実績〉

○日本人ヒップホップアーティスト初の約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』を成功させた、元『BAD HOP』メンバーとの東京ドーム公演後初のパーティー、『Vacance』をエピカ沖縄にて開催。

○2023年、2024年、2年連続『AK-69』 オフィシャル全国ツアー

「AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-」

全国唯一のクラブ会場として開催。

○元KANDYTOWN『KEIJU』2024年、東名阪神Zeppツアー 唯一のクラブ会場での開催。

○『THE WAVE』エピカにて毎週土曜日、1000人をアベレージで集客する日本No.1ヒップホップ、モンスターパーティーを『DJ DANBO』とプロデュース。

【開催概要】

渋谷、道玄坂のHIP HOPの聖地”HARLEM”にて世田谷の地元の友人でもある、DJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』がエピカ沖縄にて復活致します。

2000年代を駆け抜け、渋谷から発信するストリートカルチャーを追求し、世界基準で発信し続けてきたDJ KOYAとDJ KANGOのクリエイターとしてのあくなき追求心の進化なる序章の共演をお見逃しなく!

『RED ZONE』

◇RESIDENT DJ:

DJ KOYA, DJ KANGO

◇SP GUEST DJ:

DJ DANBO

◇DJ:

DJ TASK, DJ C2, DJ COHEY

日程:2024年10月12日 土曜日

時間:OPEN 21:00/CLOSED 06:00

場所:epica OKINAWA

<DJ KOYA プロフィール>

2001〜2019年にわたり、渋谷Club Harlem Red Zoneにてレジデントを務める。

90年代のNew York Hip Hopシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。

Hip Hopを軸としたOpen Formatなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。

STRETCH ARMSTRONG、MARK RONSON、FUNK MASTER FLEX など、数々の大物アーティストと共演を果たす。

HIP HOPの人気番組でゲスト出演を多数こなす。

各媒体で組まれるDJ特集では、必ず取り上げられる程の人気と実力があり、DJを目指す若者やクラブで遊ぶ者達に大きな影響を与えている。

代表曲

Misia/Escape Remix

Zeebra/Supertech Remix

・DJ KOYA

DJ KOYA

<DJ KANGO プロフィール>

幼い頃から洋楽 POP、New Wave等を聴いて育ち、後に ダンスきっかけでHip Hop、R&Bを聴くようになりBlack Musicに興味を持つようになる。

20歳の時にダンスを通じ行った本場NYのクラブカルチャーに大きな衝撃を受け活動をスタートした 東京を拠点とするDJである。

90年代は主にハウスダンサーとしての活動を中心に日本のハウスダンスのオリジネーターROOTSのメンバーでもある。

2019年に毎週火曜日19年間続いたRED ZONEが幕を降ろし、現在、更なるスタイルの確立と自分らしさの追求を考えベースとなるHip Hop中心のオープンフォーマットDJとしての活動と、彼のルーツでもあるダンスの影響もあって、ハウスミュージックを中心としたDJ活動も積極的に行っている。

・DJ KANGO

DJ KANGO

●過去の出演アーティスト (アルファベット順)

AK-69, AKLO, ANARCHY Awich, AZU, BAD HOP, Bark, Benjazzy, BONBERO, CHICO CARLITO, CREAM, CYBER RUI, D.O, DADA, Double Up, G-K.I.D, Hideyoshi, HITOMIN, IO, Jin Dogg, KANDYTOWN, KEIJU, Kenayeboi, KOHH, KOWICHI, LANA, MaRI, MAX, MC TYSON, MIYACHI, OFB YUNG, OZworld, PKCZ, RALPH, Red Eye, RITTO, SALU, SOUTH BLUE, Suglawd Familiar, t-Ace, T-Pablow, Tiji Jojo, VIGORMAN, Vingo, Watson, WILYWNKA, ¥ellow Bucks, Yellow Pato, YOUNG COCO, YZERR, ゆるふわギャング NENE, 千葉雄喜, 唾奇, etc…

●過去の出演DJ (アルファベット順)

DJ AKIRA, DJ C2, DJ CAMILO, DJ CHARI, DJ COHEY, DJ DANBO, DJ EHH KAY, DJ FATFINGAZ, DJ HERO, DJ JASE, DJ J STAR, DJ KAST ONE, DJ K-FIVE, DJ KEKKE, DJ Koshy, DJ KOYA, DJ LEAD, DJ LOUIS, DJ MARTIN, DJ MILLY EYE, DJ Milky B, DJ NASA, DJ NAT, DJ ONO, DJ PRETY DRAGON, DJ RAIMU, DJ RICKEY, DJ RIKUMARU, DJ RYOW, DJ SENA, DJ SID, DJ TASK, DJ TIARA, DJ YORI, DJ YUKIJIRUSHI, DJ YUKINARI (元DA PUMP), DJ YUSKAY, DJ VictorLopez, DJ 244,

DAISHI DANCE, FrankJez, MASANORI MORITA, MITOMI TOKOTO, MR MAURICIO, STAN, YAMATOMAYA, YOSEEK, WATANABE SHISTERS, 2Wasted, 中田ヤスタカ, DJ 大蔵 (ケツメイシ), DJ社長, DJ銀太, DJ脇, DJふぉい, DJまる, MARZY, MC BIG CALO, MC Michael, MC mini, HIJIRI-X, etc…

●過去の出演DANCER (アルファベット順)

AIRA, AIRI, Ak!ra, AMI, AO, AYABABY, BABY Venus (Karen, Rise), CAPRI, Brownfish Eri, Chris, CYBERJAPAN DANCERS (KANAE WATANABE, KAZUE WATANABE, MIKA T, KAREN, HARUKA, JUNON, CHIAKI, MIYABI, HARACHAN, ENA, RIAN, etc…), DITA, ERIPIYO, GLAMOR DANCERS, HILIGHT DANCERS, HONEY TRAP, Itsuki, Jelly B (Angel, Coco, KERIMA, MiyU), JULIA, KARIN, Kemi, Kuromi, LILI, LUKA, MAI, Ma-i, MAHO, MARTHA, MIYU, Moe, MONET, MUSE, Nagisa, NANA, RIHONA, RiNKa, RINO, RIO, SAKIKO, Sally, SHIORI, SHO, STELLA JAPAN, TasTyQUEEN (SARA, dokinchan, MIA, Miruku, etc…), Tina, THE PINK DANCERS (AYA, AOI, ASUKA, B, CLARA, ENA, ERINA, HIIRO, KANO, KARIN, KURUMI, MAICA, MELL, MIKUHO, MILY, MIYU, MOE, MOMO, NIINA, NOA, RISA, SAKI, SAKUEA, SUMIRE, YUKI, ZEN, etc…), TSUBAME, Vikki, おりさ, 鴨居, 君島かれん, シオン, etc…

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料&3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

