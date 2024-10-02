H＆Mは、現代メンズ・ファッションの新しい幕開けを感じさせるH＆M Atelier A／W 2024コレクションを10月3日からH＆M渋谷店および公式オンラインストアで限定発売する。





H＆M Atelier（アトリエ）から、A／W24コレクションを発表。アイテム全32種類を含むエフォートレスなスタイルと意図的に崩したルックで個性を引き立てるコレクションは10月3日から、H＆M渋谷店および公式オンラインストアで限定発売する。





メンズウェアの芸術性と創造性を具現化した同コレクションは、伝統的なスタイルやワークウェアをモダンで洗練された印象にアップデートし、上質素材で仕立てられている。

［小売価格］

レザーアビエータージャケット：3万9999円

ボクシーフィット アルパカブレンドセーター：8999円

ブラッシュドスエードブーツ：1万2999円

Wool−blend pleat−detail trousers：1万2999円

ウールブレンド シングルブレストファジーブレザー：2万2999円

ブラッシュドスエード スリッポンスニーカー：7999円

レザージャケット：2万9999円

テクスチャードシャツ：5499円

ファジーディテール レザーベルト：3999円

（すべて税込）

［発売日］10月3日（木）

エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン＝https://www2.hm.com/ja_jp