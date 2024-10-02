「蒼穹のファフナー THE BEYOND」より「MODEROID ファフナー・マークドライツェン改 クロノス」が10月3日より予約開始
【MODEROID ファフナー・マークドライツェン改 クロノス】
10月3日12時より予約開始
発売日：未定
価格：未定
10月3日12時より予約開始
発売日：未定
価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークドライツェン改 クロノス」を10月3日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。
TVアニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」に登場したエインヘリアル・モデルのファフナー「ファフナー・マークドライツェン改 クロノス」をプラモデル化したもの。
劇中のデザインや赤いカラーリングが再現されている、手には武器のルガーランスも確認できる。
＼#MODEROID 新情報⚡／- 「蒼穹のファフナー」シリーズ公式 (@fafnerproject) October 2, 2024
プラモデルシリーズ MODEROID
ファフナー・マークドライツェン改 クロノス
「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて
明日10月3日より予約受付開始🎉
📅予約期間：
2024年10月3日(木)12:00～11月20日(水)23:59
📍通販URL：
明日ご案内いたします🙇#fafner pic.twitter.com/Pi0bFPlqRl
(C)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT