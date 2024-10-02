【MODEROID ファフナー・マークドライツェン改 クロノス】
10月3日12時より予約開始
発売日：未定
価格：未定

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークドライツェン改 クロノス」を10月3日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

　TVアニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」に登場したエインヘリアル・モデルのファフナー「ファフナー・マークドライツェン改 クロノス」をプラモデル化したもの。

　劇中のデザインや赤いカラーリングが再現されている、手には武器のルガーランスも確認できる。

(C)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT