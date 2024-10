【ヴァレンティノ ビューティ】から132個のスタッズに覆われた「新アイコンリップ」が登場！

【VALENTINO BEAUTY(ヴァレンティノ ビューティ)】から、新たなアイコンとなるリップスティック「スパイク ヴァレンティノ」が10月4日(金)に発売されます。日常をスパイクアップするような高感度なパッケージはもちろん、使い心地にもこだわり抜いたアイテムは、メイクのモチベーションが高まること間違いなし。しっとりと潤うクリーミーマットな付け心地と高発色な13色のラインナップで、大人の洗練度を引き上げます。ビューティとクチュールの魅力が交差する今秋の注目アイテムをお見逃しなく。

一人ひとりのセンスを研ぎ澄ますリップスティック

スタッズが全面に施された「スパイク ヴァレンティノ」のパッケージは、ヴァレンティノ ガラヴァーニのバッグコレクション「ロックスタッズ スパイク」からインスピレーションを得たデザイン。このロックスタッズは、ローマの歴史的建築物に見られるピラミッド構造にオマージュを捧げたもの。ラグジュアリーなゴールドとの組み合わせにより、ブランドのアイデンティティを体現するビジュアルが完成しています。使いやすさと個性を両立する全13色は、約12%濃度のピグメント(*1)を使用し、すべてのシェードが鮮やかに発色。さらに美容オイル(*2)を約24%配合し、唇の上で潤いを持続してクリーミーマットな仕上がりが楽しめます。

*1=600Aを除く

*2=シロバナワタ種子油(保湿)

“ヴァレンティノらしさ”なら「508R」

【ヴァレンティノ ビューティ】「スパイク ヴァレンティノ」(508R/IT’S VALENTINO BABY) \7,260(税込)

508R「IT'S VALENTINO BABY」は、素の魅力を引き出すヌーディなプラムカラー。メットガラでリアーナが「What are you wearing today?」と聞かれた際の返答が、そのままリップの名前になったという面白いエピソードも。ヴァレンティノ ビューティーが掲げる「This is me」の精神を体現するこのアイテム、ぜひ試してみて。

“ファーストヴァレンティノ ビューティー”なら「100R」「134R」をCHECK

【ヴァレンティノ ビューティ】「スパイク ヴァレンティノ」(100R/STAND OUT IN NUDE)\7,260(税込)

【ヴァレンティノ ビューティ】「スパイク ヴァレンティノ」(134R/COUTURE IN THE STREETS)\7,260(税込)

ヴァレンティノ ビューティーのリップを初めて購入する方におすすめなのが、100R「STAND OUT IN NUDE」と134R「COUTURE IN THE STREETS」。100Rはエレガントなピンクヌード系、134Rは唇に溶け込むようなペタルヌード系で、どちらも肌馴染みの良さが抜群。手持ちのコスメと合わせやすく、秋のファッションにもぴったりマッチします。

トップコート「600A」は売り切れ必須の注目アイテム

【ヴァレンティノ ビューティ】「スパイク ヴァレンティノ 」(600A/PUT A SPIKE ON IT)\7,260(税込)

600A「PUT A SPIKE ON IT」は、ベースカラーを選ばずに使える万能なゴールドのトップコート。光を拡散し、立体感のある唇を演出します。お気に入りのリップカラーに重ねて多彩なアレンジを楽しむのはもちろん、ゴールドを際立たせたいときには単品使いも◎。上唇の中央にポイントでのせてハイライトとして使えば、トレンド感あふれる仕上がりに。ファッションのテイストを問わないマルチな使い勝手の良さは、ギフトにも最適です。

カラー選びに役立てたい「アンダートーン」

スパイク ヴァレンティノのカラー末尾に記されたアルファベットは、「A」がウォームなアンダートーンの「AMBRA」、「R」がクールなアンダートーンの「ROSA」を示しています。とはいえ、パーソナルカラーにとらわれすぎず、なりたい自分に合わせてカラーを選ぶのがベスト。好みや直感を大切にしながら、アンダートーンも色選びの参考にしてみてください。

【発売】2024年10月4日(金)

Writer:miki kuruma