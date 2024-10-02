ÀÄÌÚÍµ»Ò¡ÖVERY¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»ä¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê52¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVERY¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï¡¢Æ±»ïÊÔ½¸Éô¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬VERY¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤Ê¤ó¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤·¤ÆÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îºß¤êÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦VERY¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÆ±Æ°²è¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»ä¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï12Ç¯TBS¤òÂà¼Ò¡£13Ç¯¤ËÌðÉô¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢16Ç¯1·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£