【38巻】10月17日 発売予定価格:550円

マンガ「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏は、Xアカウントにて同作38巻の書影を公開した。

「彼女、お借りします」はダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也とワケアリの美少女・水原千鶴との出会いから始まるラブコメ作品。八重森のサポートを受けつつ、水原とのデートを成功させるため準備を進める和也の姿が描かれる第38巻の書影は、髪を解き、リラックスした雰囲気の水原となっている。

【「彼女、お借りします」38巻】

たった一度の“レンタル”で、輝き出す“リアル”がある。

都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也(20)。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──!?

目指すは水原大満足の100点満点デートプラン!!! 水原との「レンタルじゃない」デートに向けて悩みながらも準備を進めていく和也。オシャレな服探しに苦戦する中、八重森と一緒にデート当日の目的地である「東京ジョイポリス」の下見に行く事に!!

そこで八重森から“水原心(おんなごころ)”を学ぶための課題が続出!? 和也はエスコートの極意を学べるのか…!? “彼女と初デート編”、和也の男磨きに拍車が掛かる第38巻!

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.