



和楽器バンドの映像作品『和楽器バンド 大新年会 2024〜八重ノ翼〜』から、ダイジェスト映像が公開された。2024年4月にデビュー満10年を迎えつつも2024年12月末をもって無期限活動休止する和楽器バンドだが、この映像は、10月9日（水）に発売されるベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』と同時にリリースとなる映像作品『和楽器バンド 大新年会 2024〜八重ノ翼〜』から抜粋された映像だ。





和楽器バンドLIVE Blu-ray『和楽器バンド 大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜』

2024年10月9日（水）発売

初回限定盤Blu-ray 《Blu-ray＋本編DVD＋ライブCD（2枚組）＋60Pフォトブック》 税込￥12,100／UMXK-9042

通常盤Blu-ray《Blu-ray＋本編DVD付》税込￥8,800／UMXK-1117

・Overture〜八重ノ翼〜

・愛に誉れ

・雨のち感情論

・天樂

・フォニイ

・いーあるふぁんくらぶ

・月下美人

・細雪

・雪よ舞い散れ其方に向けて

・生命のアリア

・虚夢

・破邪の儀

・焔

・吉原ラメント

・オキノタユウ

・The Beast

・ドラム和太鼓バトル〜対決武闘館〜

・ベノム

・星の如く

・暁ノ糸

Encore

・BRAVE

・千本桜

※特典映像

BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜



■チェーンオリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4クリアファイル（絵柄A）

・Amazon.co.jp：A4クリアファイル（絵柄B）

・楽天：A4クリアファイル（絵柄C）

・TSUTAYA：A4クリアファイル（絵柄D）

・タワーレコード：A4クリアファイル（絵柄E）

・HMV：A4クリアファイル（絵柄F）

・アニメイト：A4クリアファイル（絵柄G）

・その他一般店共通：A4クリアファイル（絵柄H）

※各特典絵柄は後日公開いたします。

※同時購入特典「チケットホルダー」はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ対象となります。他のストアでは対象外となります。

※同時購入特典「チケットホルダー」は同時購入セット商品にしか付きません。単品商品を別々にカートに入れてご注文いただいた場合、同時購入特典付与の対象になりませんのでご注意ください。

※上記すべての特典は先着順で、予定数に達し次第予告なく終了いたします。

※一部対象外の店舗もございます。必ず入手されたい方はご予約ご決済の前にお問い合わせ頂くことをおすすめいたします。

作品詳細：https://wagakkiband.com/contents/767964

予約：https://wgb.lnk.to/2024_bd_dvd

2024年10月9日（水）発売初回限定盤Blu-ray 《Blu-ray＋本編DVD＋ライブCD（2枚組）＋60Pフォトブック》 税込￥12,100／UMXK-9042通常盤Blu-ray《Blu-ray＋本編DVD付》税込￥8,800／UMXK-1117・Overture〜八重ノ翼〜・愛に誉れ・雨のち感情論・天樂・フォニイ・いーあるふぁんくらぶ・月下美人・細雪・雪よ舞い散れ其方に向けて・生命のアリア・虚夢・破邪の儀・焔・吉原ラメント・オキノタユウ・The Beast・ドラム和太鼓バトル〜対決武闘館〜・ベノム・星の如く・暁ノ糸Encore・BRAVE・千本桜※特典映像BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜■チェーンオリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4クリアファイル（絵柄A）・Amazon.co.jp：A4クリアファイル（絵柄B）・楽天：A4クリアファイル（絵柄C）・TSUTAYA：A4クリアファイル（絵柄D）・タワーレコード：A4クリアファイル（絵柄E）・HMV：A4クリアファイル（絵柄F）・アニメイト：A4クリアファイル（絵柄G）・その他一般店共通：A4クリアファイル（絵柄H）※各特典絵柄は後日公開いたします。※同時購入特典「チケットホルダー」はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ対象となります。他のストアでは対象外となります。※同時購入特典「チケットホルダー」は同時購入セット商品にしか付きません。単品商品を別々にカートに入れてご注文いただいた場合、同時購入特典付与の対象になりませんのでご注意ください。※上記すべての特典は先着順で、予定数に達し次第予告なく終了いたします。※一部対象外の店舗もございます。必ず入手されたい方はご予約ご決済の前にお問い合わせ頂くことをおすすめいたします。作品詳細：https://wagakkiband.com/contents/767964予約：https://wgb.lnk.to/2024_bd_dvd

和楽器バンド・ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

2024年10月9日（水）発売

初回限定LIVE盤（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253

初回限定Document盤（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254

CD Only盤（2CD）税込￥4,290／UMCK-1778

1.六兆年と一夜物語（Re-Recording）

2.千本桜（Re-Recording）

3.華火 （Re-Recording）

4.起死回生（Re-Recording）

5.雨のち感情論（Re-Recording）

6.細雪（Re-Recording）

7.Ignite

8.情景エフェクター

9.Singin' for...

10.日輪

11.月下美人 ※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲

12.Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE

13.Starlight（I vs I ver.） ※フジテレビ系月9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌

14.生命のアリア ※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ

15.ブルーデイジー

16.The Beast ※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ

17.GIFT（新曲）

18.八奏絵巻（新曲）



【初回限定LIVE盤】（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

Blu-ray：10th Anniversary Best Live Selection

※初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録

1.千本桜 from 2014.1.31 at clubasia

2.戦-ikusa- from 2015.5.23 METROCK2015 ※初商品化！

3.反撃の刃 from 2015.9.10 NHK Eテレ 「Rの法則」 ※初商品化！

4.起死回生from 2016.8.13 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2016 ※初商品化！

5.雨のち感情論 from 2017.9.13 NHK 「シブヤノオト」 ※初商品化！

6.千本桜 from 2018.9.22 イナズマロックフェス2018 ※初商品化！

7.暁ノ糸 from 2019.11.23 和楽器バンド Japan Tour 2019 REACT〜新章〜 FINAL

8.儚くも美しいのは from 2020.2.16 Premium Symphonic Night Vol.2〜ライブ&オーケストラ〜 in 大阪城ホール

9.Ignite from 2020.8.16 真夏の大新年会2020 横浜アリーナ〜天球の架け橋〜

10.Starlight from 2021.5.14 NHK 「SONGS OF TOKYO」 ※初商品化！

11.吉原ラメント from 2022.1.9和楽器バンド大新年会2022日本武道館〜八奏見聞録〜

12.生命のアリアfrom 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！

13.細雪 from 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！

14.The Beast from 2024.1.07和楽器バンド大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入



【初回限定Document盤】（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

DVD：本作品レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入



【CD Only盤】（2CD）税込￥3,850／UMCK-1778

CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』

CD DISC2： このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録

※Instrumental収録はCD Only盤のみ

初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.C 全9種類の内1枚ランダム封入



■ チェーンオリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：B5クリアカード（絵柄A）

・Amazon.co.jp：B5クリアカード（絵柄B）

・楽天：B5クリアカード（絵柄C）

・TSUTAYA：B5クリアカード（絵柄D）

・タワーレコード：B5クリアカード（絵柄E）

・HMV：B5クリアカード（絵柄F）

・アニメイト：B5クリアカード（絵柄G）

・その他一般店共通：B5クリアカード（絵柄H）

※各特典絵柄は後日公開いたします。

※同時購入特典「チケットホルダー」はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ対象となります。他のストアでは対象外となります。

※同時購入特典「チケットホルダー」は同時購入セット商品にしか付きません。単品商品を別々にカートに入れてご注文いただいた場合、同時購入特典付与の対象になりませんのでご注意ください。

※上記すべての特典は先着順で、予定数に達し次第予告なく終了いたします。

※一部対象外の店舗もございます。必ず入手されたい方はご予約ご決済の前にお問い合わせ頂くことをおすすめいたします。

作品詳細：https://wagakkiband.com/contents/767952

CD予約：https://wgb.lnk.to/2024_al_cd

2024年10月9日（水）発売初回限定LIVE盤（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253初回限定Document盤（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254CD Only盤（2CD）税込￥4,290／UMCK-17781.六兆年と一夜物語（Re-Recording）2.千本桜（Re-Recording）3.華火 （Re-Recording）4.起死回生（Re-Recording）5.雨のち感情論（Re-Recording）6.細雪（Re-Recording）7.Ignite8.情景エフェクター9.Singin' for...10.日輪11.月下美人 ※NHK「みんなのうた」2020年10月・11月度放送曲12.Sakura Rising with Amy Lee of EVANESCENCE13.Starlight（I vs I ver.） ※フジテレビ系月9ドラマ「イチケイのカラス」主題歌14.生命のアリア ※TVアニメ「MARS RED」オープニングテーマ15.ブルーデイジー16.The Beast ※アニメ『範馬刃牙』2期オープニングテーマ17.GIFT（新曲）18.八奏絵巻（新曲）【初回限定LIVE盤】（CD＋Blu-ray）税込￥8,500／UMCK-7253CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』Blu-ray：10th Anniversary Best Live Selection※初商品化となるライブ映像を含む、10周年のライブから厳選された楽曲を収録1.千本桜 from 2014.1.31 at clubasia2.戦-ikusa- from 2015.5.23 METROCK2015 ※初商品化！3.反撃の刃 from 2015.9.10 NHK Eテレ 「Rの法則」 ※初商品化！4.起死回生from 2016.8.13 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2016 ※初商品化！5.雨のち感情論 from 2017.9.13 NHK 「シブヤノオト」 ※初商品化！6.千本桜 from 2018.9.22 イナズマロックフェス2018 ※初商品化！7.暁ノ糸 from 2019.11.23 和楽器バンド Japan Tour 2019 REACT〜新章〜 FINAL8.儚くも美しいのは from 2020.2.16 Premium Symphonic Night Vol.2〜ライブ&オーケストラ〜 in 大阪城ホール9.Ignite from 2020.8.16 真夏の大新年会2020 横浜アリーナ〜天球の架け橋〜10.Starlight from 2021.5.14 NHK 「SONGS OF TOKYO」 ※初商品化！11.吉原ラメント from 2022.1.9和楽器バンド大新年会2022日本武道館〜八奏見聞録〜12.生命のアリアfrom 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！13.細雪 from 2023.9.7 和楽器バンド Japan Tour 2023 I vs I ※初映像化！！14.The Beast from 2024.1.07和楽器バンド大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.A 全9種類の内1枚ランダム封入【初回限定Document盤】（CD＋DVD）税込￥5,280／UMCK-7254CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』DVD：本作品レコーディングのBEHIND THE SCENEを収録したドキュメンタリー映像初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.B 全9種類の内1枚ランダム封入【CD Only盤】（2CD）税込￥3,850／UMCK-1778CD：ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』CD DISC2： このアルバムのためにレコーディングされた新曲を含む全8曲のInstrumental をDisc 2に収録※Instrumental収録はCD Only盤のみ初回プレス封入特典：トレーディングカードVer.C 全9種類の内1枚ランダム封入■ チェーンオリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：B5クリアカード（絵柄A）・Amazon.co.jp：B5クリアカード（絵柄B）・楽天：B5クリアカード（絵柄C）・TSUTAYA：B5クリアカード（絵柄D）・タワーレコード：B5クリアカード（絵柄E）・HMV：B5クリアカード（絵柄F）・アニメイト：B5クリアカード（絵柄G）・その他一般店共通：B5クリアカード（絵柄H）※各特典絵柄は後日公開いたします。※同時購入特典「チケットホルダー」はUNIVERSAL MUSIC STOREのみ対象となります。他のストアでは対象外となります。※同時購入特典「チケットホルダー」は同時購入セット商品にしか付きません。単品商品を別々にカートに入れてご注文いただいた場合、同時購入特典付与の対象になりませんのでご注意ください。※上記すべての特典は先着順で、予定数に達し次第予告なく終了いたします。※一部対象外の店舗もございます。必ず入手されたい方はご予約ご決済の前にお問い合わせ頂くことをおすすめいたします。作品詳細：https://wagakkiband.com/contents/767952CD予約：https://wgb.lnk.to/2024_al_cd

＜『ALL TIME BEST ALBUM THANKS〜八奏ノ音〜』発売記念リリースイベント【TOWER RECORDS Presents 和楽器バンド 10th Anniversary THANKS TOUR】＞

ベストアルバムの発売を記念してリリースイベント開催決定。デビュー10周年を迎えた和楽器バンドのメンバーが全国各地へ直接感謝を伝えに行きます。イベントではトークを中心に、これまでの10年を振り返りながらアコースティックミニセッションも飛び出すかも。

※発売記念リリースイベント参加方法などの詳細は各店舗によって異なります。こちらのページで詳細をご確認ください

https://wagakkiband.com/contents/765560



※各会場、30分前の集合を予定しております

8月10日（土）17：00 【東京】タワーレコード錦糸町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋

8月24日（土）16：00 【茨城】タワーレコード水戸オーパ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・いぶくろ聖志・町屋

8月31日（土）17：00 【石川】タワーレコード金沢フォーラス店 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋

9月7日（土）17：00 【広島】タワーレコード広島店 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・町屋

9月8日（日）18：00 【香川】タワーレコード高松丸亀町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・町屋

9月14日（土）17：00 【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋

9月15日（日）17：00 【京都】タワーレコード京都店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋

9月16日（月祝）17：00【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋

9月22日（日）17：00【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・町屋・山葵

9月23日（月祝）14：00【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・町屋・山葵

9月28日（土）19：00【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・蜷川べに

町屋・山葵

10月5日（土）17：00 【福岡】タワーレコード福岡パルコ店（9/1より振替） 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋

※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施予定

ベストアルバムの発売を記念してリリースイベント開催決定。デビュー10周年を迎えた和楽器バンドのメンバーが全国各地へ直接感謝を伝えに行きます。イベントではトークを中心に、これまでの10年を振り返りながらアコースティックミニセッションも飛び出すかも。※発売記念リリースイベント参加方法などの詳細は各店舗によって異なります。こちらのページで詳細をご確認くださいhttps://wagakkiband.com/contents/765560※各会場、30分前の集合を予定しております8月10日（土）17：00 【東京】タワーレコード錦糸町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋8月24日（土）16：00 【茨城】タワーレコード水戸オーパ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・いぶくろ聖志・町屋8月31日（土）17：00 【石川】タワーレコード金沢フォーラス店 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋9月7日（土）17：00 【広島】タワーレコード広島店 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・町屋9月8日（日）18：00 【香川】タワーレコード高松丸亀町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・町屋9月14日（土）17：00 【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋9月15日（日）17：00 【京都】タワーレコード京都店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋9月16日（月祝）17：00【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 出演メンバー：鈴華ゆう子・蜷川べに・町屋9月22日（日）17：00【宮城】タワーレコード仙台パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・町屋・山葵9月23日（月祝）14：00【北海道】タワーレコード札幌パルコ店 出演メンバー：鈴華ゆう子・町屋・山葵9月28日（土）19：00【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 出演メンバー：鈴華ゆう子・神永大輔・蜷川べに町屋・山葵10月5日（土）17：00 【福岡】タワーレコード福岡パルコ店（9/1より振替） 出演メンバー：鈴華ゆう子・黒流・町屋※渋谷会場は、オンラインでの生配信の実施予定

＜和楽器バンド Japan Tour 2024＞

11月22日（金） 東京・LINE CUBE SHIBUYA17：30開場/ 18：30開演 ※SOLD OUT

11月23日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA15：00開場/ 16：00開演 ※SOLD OUT

11月28日（木） 大阪・オリックス劇場17：30開場/ 18：30開演 ※SOLD OUT

12月08日（日） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 16：00開場/ 17：00開演 ※SOLD OUT

12月10日（火） 東京・東京ガーデンシアター17：30開場/ 18：30開演

VIP指定席：前売 ￥15,000 当日 ￥16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）

VIP着席指定席：前売 ￥15,000 当日 ￥16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）

一般指定席／着席指定席：前売 ￥10,000 当日 ￥11,000（税込）

ツアー詳細：https://wagakkiband.com/contents/765648

11月22日（金） 東京・LINE CUBE SHIBUYA17：30開場/ 18：30開演 ※SOLD OUT11月23日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA15：00開場/ 16：00開演 ※SOLD OUT11月28日（木） 大阪・オリックス劇場17：30開場/ 18：30開演 ※SOLD OUT12月08日（日） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 16：00開場/ 17：00開演 ※SOLD OUT12月10日（火） 東京・東京ガーデンシアター17：30開場/ 18：30開演VIP指定席：前売 ￥15,000 当日 ￥16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）VIP着席指定席：前売 ￥15,000 当日 ￥16,000（税込／VIP席専用オリジナルグッズ付き）一般指定席／着席指定席：前売 ￥10,000 当日 ￥11,000（税込）ツアー詳細：https://wagakkiband.com/contents/765648

和楽器バンドが毎年恒例で開催してきたベストヒット・エンタテイメントライブ＜大新年会＞のなかでも、2024年1月に開催された『和楽器バンド 大新年会2024〜八重ノ翼〜』は、和楽器バンドにとって特別な場所である聖地・日本武道館にて新旧織り交ぜたセットリストで魅せたデビュー10周年イヤーの幕開けにふさわしい公演であり、アンコールでは2024年12月31日をもっての無期限活動休止を発表をした、バンドにとってもファンにとっても忘れることのできない特別な公演だ。作品『和楽器バンド 大新年会 2024〜八重ノ翼〜』には、その模様が余すところなく収録されているのみならず、特典映像としてライブ当日のバックステージの模様を撮影した「BEHIND THE SCENE of 和楽器バンド 大新年会2024日本武道館 〜八重ノ翼〜」も収録されている。【初回限定盤】【通常盤】のいずれにも本編のBlu-rayとDVDが両方付き、【初回限定盤】には、ライブCD（2枚組）と60Pのフォトブックが同梱される。なお、ユニバーサルミュージックストアでは、同日発売のベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS〜八奏ノ音〜』とあわせて同時購入することで、追加特典のチケットホルダーがもらえる。チェーン店オリジナル特典含め、特典は全て先着順となっている。