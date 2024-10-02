櫻坂46、10thシングル収録内容解禁 BACKS曲「僕は僕を好きになれない」MV公開＆先行配信も決定
櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」（10月23日発売）の収録内容が2日、櫻坂46公式オフィシャルサイトにて解禁された。
【画像】声紋をもとに羽を生成…10thシングルジャケ写5種一覧
今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。収録楽曲は全タイプで計7曲。特典映像の内容も発表となり、今年5月に開催された『8th Single BACKS LIVE!!』のライブ映像が各形態に収録される。二期生・武元唯衣が座長を務めた公演で、舞台裏に密着した「Behind the scenes」も収録される。
また、三期生・村井優が初めてBACKSメンバーとしてセンターを務める楽曲が、TYPE-Aに収録されるカップリング曲「僕は僕を好きになれない」であることが発表された。ミュージックビデオ（MV）は4日午後10時に公開される。また音源はそれに先駆け、同日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートする。
【収録内容一覧】
●TYPE-A
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.僕は僕を好きになれない
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.僕は僕を好きになれない -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
条件反射で泣けて来る
恋が絶滅する日
断絶
もしかしたら真実
ブルームーンキス
●TYPE-B
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.今さらSuddenly
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.今さらSuddenly -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
ソニア
確信的クロワッサン
無念
僕たちのLa vie en rose
Anthem time
●TYPE-C
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.嵐の前、世界の終わり
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.嵐の前、世界の終わり -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
Cool
隙間風よ
Dead end
マンホールの蓋の上
油を注せ！
●TYPE-D
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.19歳のガレット
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.19歳のガレット -OFF VOCAL ver.-
Behind the scenes of Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!!
●通常盤
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.TOKYO SNOW
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.TOKYO SNOW -OFF VOCAL ver.-
【画像】声紋をもとに羽を生成…10thシングルジャケ写5種一覧
今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。収録楽曲は全タイプで計7曲。特典映像の内容も発表となり、今年5月に開催された『8th Single BACKS LIVE!!』のライブ映像が各形態に収録される。二期生・武元唯衣が座長を務めた公演で、舞台裏に密着した「Behind the scenes」も収録される。
【収録内容一覧】
●TYPE-A
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.僕は僕を好きになれない
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.僕は僕を好きになれない -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
条件反射で泣けて来る
恋が絶滅する日
断絶
もしかしたら真実
ブルームーンキス
●TYPE-B
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.今さらSuddenly
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.今さらSuddenly -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
ソニア
確信的クロワッサン
無念
僕たちのLa vie en rose
Anthem time
●TYPE-C
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.嵐の前、世界の終わり
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.嵐の前、世界の終わり -OFF VOCAL ver.-
Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜
Cool
隙間風よ
Dead end
マンホールの蓋の上
油を注せ！
●TYPE-D
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.19歳のガレット
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.19歳のガレット -OFF VOCAL ver.-
Behind the scenes of Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!!
●通常盤
1.I want tomorrow to come
2.本質的なこと
3.TOKYO SNOW
4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-
5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-
6.TOKYO SNOW -OFF VOCAL ver.-