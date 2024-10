櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」(10月23日発売)の収録内容が2日、櫻坂46公式オフィシャルサイトにて解禁された。今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D(いずれもCD+Blu-ray)、通常盤(CD)の5形態。収録楽曲は全タイプで計7曲。特典映像の内容も発表となり、今年5月に開催された『8th Single BACKS LIVE!!』のライブ映像が各形態に収録される。二期生・武元唯衣が座長を務めた公演で、舞台裏に密着した「Behind the scenes」も収録される。

また、三期生・村井優が初めてBACKSメンバーとしてセンターを務める楽曲が、TYPE-Aに収録されるカップリング曲「僕は僕を好きになれない」であることが発表された。ミュージックビデオ(MV)は4日午後10時に公開される。また音源はそれに先駆け、同日0時よりストリーミング&ダウンロードの先行配信がスタートする。【収録内容一覧】●TYPE-A1.I want tomorrow to come2.本質的なこと3.僕は僕を好きになれない4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-6.僕は僕を好きになれない -OFF VOCAL ver.-Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜条件反射で泣けて来る恋が絶滅する日断絶もしかしたら真実ブルームーンキス●TYPE-B1.I want tomorrow to come2.本質的なこと3.今さらSuddenly4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-6.今さらSuddenly -OFF VOCAL ver.-Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜ソニア確信的クロワッサン無念僕たちのLa vie en roseAnthem time●TYPE-C1.I want tomorrow to come2.本質的なこと3.嵐の前、世界の終わり4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-6.嵐の前、世界の終わり -OFF VOCAL ver.-Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!! 〜Center Performance Collections〜Cool隙間風よDead endマンホールの蓋の上油を注せ!●TYPE-D1.I want tomorrow to come2.本質的なこと3.19歳のガレット4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-6.19歳のガレット -OFF VOCAL ver.-Behind the scenes of Sakurazaka46 8th Single BACKS LIVE!!●通常盤1.I want tomorrow to come2.本質的なこと3.TOKYO SNOW4.I want tomorrow to come -OFF VOCAL ver.-5.本質的なこと -OFF VOCAL ver.-6.TOKYO SNOW -OFF VOCAL ver.-