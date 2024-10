サー・テレンス・オルビー・コンランを知る

コンランと彼がデザインした「コーン・チェア」、1952 年撮影 レイモンド・ウィリアムズ・エステート蔵 Photo © Estate of Raymond Williams Courtesy of the Conran family, Conran Foundation and Conran IP LTD.

「Plain, Simple, Useful(無駄なくシンプルで機能的)」なデザインが生活の質を向上させると、個人の生活空間から都市、社会までを広く視野に入れ、デザインによる変革に突き進んだデザイナーのサー・テレンス・コンラン(1931-2020)。東京・丸の内の東京ステーションギャラリーで開催される「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」は、イギリスの生活文化に大きな変化をもたらし、デザインブームの火付け役にもなったコンランの人物像に迫る日本で初めての展覧会だ。

改修されたミシュランビル(レストラン「ビバンダム」とザ・コンランショップ、1987 年改修)

戦後まもなくテキスタイルや食器のパターン・デザイナーとして活動を始めたコンランは、1960年代、ホームスタイリングを提案する画期的なショップ「ハビタ」をチェーン化して成功を収め、起業家としての手腕を発揮。そして、1970年代から展開した「ザ・コンランショップ」におけるセレクトショップは、日本を含む世界のデザイン市場を激変させた。また、家具などのプロダクト開発、廃れていたロンドンの倉庫街を一新させた都市の再開発、書籍の出版など、関わった事業は多岐にわたる。

コンランが手がけたレストラン「ブルーバード」(1997 年開店) Photo: Alex Pareas, Courtesy of Conran and Partners

さらに、1950年代からレストラン事業にも乗り出し、高級レストランからカジュアルなカフェまで50店舗以上を手がけ、モダン・ブリティッシュと称される新しい料理スタイルをイギリスの食文化に定着させた。1989年にデザイン・ミュージアムの設立構想、世界に先駆け実現させたことも大きな功績のひとつだ。

コンランが生み出したものが集結

コンランがデザインした家具の模型、ザ・コンランショップ(UK)蔵

本展は、パターン・デザインした食器やテキスタイルなどの初期プロダクト、家具デザインのためのマケット、ショップやレストランのアイテム、発想の源でもあった愛用品、著書、写真、映像など300点以上の作品や資料に加え、彼から影響を受けた人々のインタビューを交えながらさまざまなコンラン像を浮かびあがらせてくれる。

「デザインが暮らしを豊かにすること、いつでもこれが私にとって一番大事なことだった」―テレンス・コンラン『マイ・ライフ・イン・デザイン』より

東京ステーションギャラリー内

INFORMATION

テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする

会場:東京ステーションギャラリー

会期:2024 年10 月12 日(土)~ 2025 年1 月5 日(日)

休館日: 月曜日(ただし10/14、11/4、12/23 は開館)、10/15(火)、11/5(火)、12/29(日)~ 1/1(水)

開館時間: 10:00 ~ 18:00(金曜日10:00 ~ 20:00)※入館は閉館30 分前まで

入館料:一般\1,500(\1,300)、高校・大学生\1,300(\1,100)、中学生以下無料

*( )内は前売料金[9/1 ~ 10/11オンラインチケットで販売]

* 障がい者手帳等持参の方は200 円引き(介添者1名は無料)

* オンラインチケットは【www.e-tix.jp/ejrcf_gallery/】で購入可

* 当日券は当館1階入口でも販売

