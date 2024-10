¡ÚCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼­¢¡Û²®¸¶ÂóÌévsÆîÌîÂó¼Â¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ë¤«

チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第2節残り9試合が2日に行われる。ここでは第2節2日目に開催されるカードの展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第2節10/2(水)《25:45》シャフタール vs アタランタジローナ vs フェイエノールト《28:00》アストン・ビラ vs バイエルンディナモ・ザグレブ vs モナコリバプール vs ボローニャリール vs レアル・マドリー

ライプツィヒ vs ユベントスシュトゥルム・グラーツ vs クラブ・ブルージュベンフィカ vs アトレティコ・マドリー◆CLデビュー弾の荻原が南野モナコと対峙最注目はディナモ・ザグレブのDF荻原拓也とモナコのMF南野拓実による日本人対決。初戦のバイエルン戦で先発し、CLデビューを飾った荻原は後半開始5分に反撃の狼煙を上げるゴールを挙げた。勢い付いたチームはその後、1点差に迫るゴールを奪ったものの、そこからまさかの6失点。最終的には本気になったバイエルンに9失点惨敗を喫した。5バックの左サイドで守備に回っていた荻原だが、ワンチャンスを仕留めてインパクトを残した。クラブは大会記録の9失点惨敗を受けてヤキロビッチ監督を更迭。直近の国内リーグでは2連勝とバウンスバックしているが、モナコ相手に白星を飾れるか。一方、初戦のバルセロナ戦では開始10分に退場を誘発するプレーでチームの金星に貢献した南野。その後の国内リーグでも2連勝と好調を維持するなか、直近のモンペリエ戦で完全休養を与えられた南野の躍動に期待したい。仮に右MFで出場することになれば、荻原とのマッチアップが見られそうだ。◆王者マドリー、連勝スタートなるか

Getty Images

初戦のシュツットガルト戦では終盤の2発で白星スタートとしたレアル・マドリーは、リールとのアウェイ戦に臨む。その後のラ・リーガでは2勝1分けとまずまずの結果を収めている。直近のアトレティコ・マドリーとのダービーではFWムバッペを負傷で欠いたなか、後半追加タイムでの失点により勝ち点2を失った。アラベス戦然り、終盤の失点が気になるところだが、初戦のスポルティングCP戦を退場者を出したなか、黒星スタートとなったリールを下して連勝発進となるか。◆無慈悲バイエルン、連勝スタートなるか

Getty Images

初戦のディナモ・ザグレブ戦をCL記録の9ゴール圧勝としたバイエルンは、直近のブンデスリーガでは昨季王者レバークーゼンと対峙し、優勢の末1-1のドロー。ブンデスでの開幕からの連勝が4で止まったが、チーム状態は良好。初戦のヤング・ボーイズ戦を3-0で快勝した力のあるアストン・ビラ相手に連勝スタートとなるか。◆プレミア首位浮上リバプール、連勝スタートなるか

Getty Images

敵地でのミラン戦を逆転で制し、白星スタートとしたリバプールはプレミアリーグでも格下をしっかりと退け、首位に浮上した。そのリバプールはボローニャと対戦。ミラン戦で得た勢いを持続している様子だが、イタリア勢との連戦で連勝スタートを切れるか。MFユルドゥズのクラブ史上最年少CL弾などでPSVに3発快勝発進としたユベントスは、ライプツィヒと敵地で対戦。セリエAでは3試合連続ゴールレスドローと停滞していたが、直近のジェノア戦ではFWヴラホビッチのドッピエッタなどで3発快勝とした。初戦のアトレティコ・マドリー戦を1-2で惜敗したライプツィヒを退け連勝スタートとなるか。そのライプツィヒに競り勝ったアトレティコはベンフィカとのアウェイ戦。直近のレアル・マドリー戦ではラストプレーでのVAR弾で引き分けに持ち込んだアトレティコ。価値あるドローとしたなか、この勢いをCLに持ち込めるか。FWレテギのPK失敗があったなか、アーセナル相手にドローとして力のあるところを示したヨーロッパリーグ王者アタランタはシャフタールと、CLデビュー戦のパリ・サンジェルマン戦を惜敗したジローナは、レバークーゼンに4失点完敗スタートとなったフェイエノールトと対戦する。◆リーグフェーズ第2節 結果10/1(火)ザルツブルク 0-4 ブレストシュツットガルト 1-1 スパルタ・プラハアーセナル 2-0 パリ・サンジェルマンレバークーゼン 1-0 ミランドルトムント 7-1 セルティックバルセロナ 5-0 ヤング・ボーイズインテル 4-0 ツルヴェナ・ズヴェズダPSV 1-1 スポルティングCPスロバン・ブラチスラヴァ 0-4 マンチェスター・シティ2024-25シーズンからレギュレーションが変更となり、32チーム制から36チーム制に変更され、グループステージが廃止。代わってリーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととになる。