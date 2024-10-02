¥É¥ì¥¤¥¯¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê²ÎÀ¼¡×Charlotte Day Wilson¤òº£¤³¤½ÃÎ¤ë
¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Þ¥ë¥ÁÁÕ¼Ô¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥È¥í¥ó¥È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊCharlotte Day Wilson¡Ë¤¬10·îÃæ½Ü¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÄ«Ì¸¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄ«Ì¸JAM¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«WWW X¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
ÃÏ¸µ¥È¥í¥ó¥ÈÀª¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Þ¤Ç¹¤¯¶¦±é
ÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë³Ø¤ó¤À¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤«¤é²»³Ú¤ÎÆ»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸åÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËGarageBand¤Ç¤ÎDTM¤ò»Ï¤á¡¢¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·²»³Ú¤òÃ»´ü´Ö³Ø¤ó¤À¸å¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÃæÂà¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏEP¡ØPalimpsest¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼¡Êthe WAYO¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÎEP¡ØWonderings EP¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¥È¥í¥ó¥È¤ËÌá¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëArts & Crafts¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥É¥Î¥Ã¥È¥°¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢BBNG¡Ë¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤±Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼ºßÀÒ»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ê2015Ç¯¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2016Ç¯¤ÎEP¡ØCDW¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤Î¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWork¡×¤ÏiPhone¤ÎCM¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖGrace & Frankie¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¤Î³Æ¼ï²»³Ú¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤«È¯É½¡£¡ÖCDW¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖWhere Do You Go¡×¤Ç¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¿¥¤¥Ð¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ÎÌÁÍ§BBNG¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BBNG¿ÍÌ®¤È¤Î¶¦ºî¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿2018Ç¯¤ÎEP¡ØStone Woman¡Ù¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¥é¥Ê¥À¤äDJDS¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤ËÆ±¶¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥ì¥¤¥¯¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖEuphoria¡×¤Ç¡ÖWork¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ëº¬¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î²»³Ú¤ò³°¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥É¥Î¥Ã¥È¥°¥Ã¥É¡ÖIn Your Eyes¡×¡Ê2016Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ø¸¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÄêÈÖ¶Ê
2021Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALPHA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£BBNG¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¡¢¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥í¥ó¥ÈÀª¤Î¤Û¤«¡¢Mk.gee¡¢¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥·¥É¡¢¥·¥ë¥¯¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎD¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖTake Care of You¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¥ó¥°¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¥¢¥Þ¥ì¥¤¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ó¥Ç¥²¥ª¥Á¥§¥í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁ°¸å¤·¤Æ¥í¥¤¥ë¡¦¥«¡¼¥Ê¡¼¤äSG¡¦¥ë¥¤¥¹¤ÎºîÉÊ¤ËµÒ±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥É¥ì¥¤¥¯¡Ê¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤½¤Î²»³Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥±¥¤¥È¥é¥Ê¥À¤ä¥Í¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¿¥É¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥É¥ì¥¤¥¯&¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡ÖFair Trade¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÖMountains¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
¼«¿È¤Î¥«¥é¡¼¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿ºÇ¿·ºî
¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCyan Blue¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¼«¿È¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥·¥ç¡¼¥ó¡£H.E.R.¤ä¥¿¥ß¥¢¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤ä¥±¥é¡¼¥Ë¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Á°ºî¡ØALPHA¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¶ÊÃ±°Ì¤Ç¤ÏBBNG¤ÈÊÂ¤Ö¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¿¥¤¥Ð¡¼¡¢SZA¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖSnooze¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥ª¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¤ä¥¨¥ß¥Í¥à¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÄ°¤«¤»¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¡¢BBNG¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×°Ê¹ß¤Î¥»¥ó¥¹¡£¥·¥ã¡¼¥Ç¡¼¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°¤ä³Æ¼ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÇÂçÃÀ¤Ë²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Àè±ÔÅª¤Ê´¶³Ð¡£¡ØCyan Blue¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤³¤«²òÊü´¶¤Î¤¢¤ëºîÉ÷¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁá²ó¤·¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÏÀ¼¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¡ÖTake Care of You¡×¤Î¤è¤¦¤ËÄãÂ®²½¤·¤ÆÃËÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¤Î¡ÖMoney¡×¤ä¡ÖForever¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹âÂ®²½¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£»×¤¨¤Ð¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¡ÖMountains¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¡ÖFair Trade¡×¤â¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÀ¼¤òÁá²ó¤·¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«±ó¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¸«¤¨¤ëÆó¿Í¤À¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÎÉ¶ÊÂ·¤¤¤Îº£ºî¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¥¹¥Î¡¼¡¦¥¢¥ì¥°¥é¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡ÖForever¡×¤À¤í¤¦¡£½À¤é¤«¤ÇÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤²»Áü¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¦Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¥½¥¦¥ë¥·¥ó¥¬¡¼Á³¤È¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¡¦¥¢¥ì¥°¥é¤Î²ÎÀ¼¤È¤ÎÍí¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Îî¤Î¥¯¥ï¥¤¥¢¤ò½¾¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ì¶Ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥É¥é¥à¤ÈÉÔ¼«Á³¤ÊÀÚ¤ìÌÜ¤ÎÀ¼¥Í¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖI Dont Love You¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£½ªÈ×¤Ç´é¤ò½Ð¤¹¥Ç¥â¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Ã¡¤¾å¤²¥Þ¥ë¥Á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥ÖÎÏ
¤½¤¦¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂçÃÀ¤Ê²Ã¹©¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸´¶³Ð¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼Î¤Æµî¤Ã¤ÆÀ¸¿È¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤Ç¤â¶¯¤¤¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»½¸¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÇí¤½Ð¤·¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏBBC Radio 1¤ÎÈÖÁÈ¡ÖBenji Bs BBC Radio 1 show¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²»¸»¤òEP²½¤·¤¿¤â¤Î¡£BBNG¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSleeper¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖI Dont Love You¡×¤È¡ÖCyan Blue¡×¤Î»°¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖI Dont Love You¡×¤ÏÆ±´ü²»¸»¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ß¤Ç²Î¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¡£Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ï²Ã¹©¤»¤º¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢BBNG¤é¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×°Ê¹ß¤Î´¶³Ð¤òÈ÷¤¨¤¿¥¸¥ã¥¸¡¼¤ÊÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡ÖSleeper¡×¤ÏÊÌ¼ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ó¡¼¥È¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡ÖI Dont Love You¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤´¶¾ðÉ½¸½¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖCyan Blue¡×¤Ï¼«¿È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤¤Îºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï²ÎÀ¼¤Ï°ìËÜ¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à²»¸»°Ê¾å¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤êÆÀ¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ±¤Ê¤ë²»¸»¤ÎºÆ¸½°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¶¯¤ß¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤Ê¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬ÃÆ¤¯¤Î¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¡ÖCBC Music¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥»¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î°Ê³°¤Ë¤â¥®¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»þ¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¥ì¥ó¥¸¤Î¹¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ÊÊÔ½¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î¹½Â¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿Ã¡¤¾å¤²¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡£°ì¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÄ«Ì¸JAM 24¡×ÉÙ»Î»³¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤6¤Ä¤ÎÍýÍ³
Charlotte Day WilsonÃ±ÆÈ¸ø±é
2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÂÃ«WWW X
¾ÜºÙ¡§https://smash-jpn.com/live/?id=4225
¡ÖÄ«Ì¸JAM'24 (Its a beautiful day¡ÁCamp in ASAGIRI JAM'24)¡×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÉÙ»Î»³Ï¼ Ä«Ì¸¥¢¥ê¡¼¥Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asagirijam.jp
¥Á¥±¥Ã¥È¹ñÆâ e+¡§https://eplus.jp/asagiri/
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Ée+(ENG & CHINESE) https://ib.eplus.jp/asagirijam2024
Charlotte Day Wilson
¡ØCyan Blue¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÈ×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13954
¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://charlottedaywilson.x-l.co/live-at-maida-vale
ÃÏ¸µ¥È¥í¥ó¥ÈÀª¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Þ¤Ç¹¤¯¶¦±é
¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼¡Êthe WAYO¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÎEP¡ØWonderings EP¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¥È¥í¥ó¥È¤ËÌá¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëArts & Crafts¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥É¥Î¥Ã¥È¥°¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢BBNG¡Ë¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤±Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼ºßÀÒ»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ê2015Ç¯¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2016Ç¯¤ÎEP¡ØCDW¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤Î¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWork¡×¤ÏiPhone¤ÎCM¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖGrace & Frankie¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥«¥Ê¥À¤Î³Æ¼ï²»³Ú¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤ÏÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤«È¯É½¡£¡ÖCDW¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖWhere Do You Go¡×¤Ç¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¿¥¤¥Ð¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ÎÌÁÍ§BBNG¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BBNG¿ÍÌ®¤È¤Î¶¦ºî¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿2018Ç¯¤ÎEP¡ØStone Woman¡Ù¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥È¥é¥Ê¥À¤äDJDS¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤ËÆ±¶¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥ì¥¤¥¯¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖEuphoria¡×¤Ç¡ÖWork¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ëº¬¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î²»³Ú¤ò³°¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥É¥Î¥Ã¥È¥°¥Ã¥É¡ÖIn Your Eyes¡×¡Ê2016Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ø¸¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÄêÈÖ¶Ê
2021Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALPHA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£BBNG¤ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¡¢¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥í¥ó¥ÈÀª¤Î¤Û¤«¡¢Mk.gee¡¢¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥·¥É¡¢¥·¥ë¥¯¡¦¥½¥Ë¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎD¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖTake Care of You¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¥ó¥°¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¥¢¥Þ¥ì¥¤¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ó¥Ç¥²¥ª¥Á¥§¥í¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁ°¸å¤·¤Æ¥í¥¤¥ë¡¦¥«¡¼¥Ê¡¼¤äSG¡¦¥ë¥¤¥¹¤ÎºîÉÊ¤ËµÒ±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥É¥ì¥¤¥¯¡Ê¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤½¤Î²»³Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥±¥¤¥È¥é¥Ê¥À¤ä¥Í¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¿¥É¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥É¥ì¥¤¥¯&¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡ÖFair Trade¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÖMountains¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
¼«¿È¤Î¥«¥é¡¼¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿ºÇ¿·ºî
¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCyan Blue¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¼«¿È¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥·¥ç¡¼¥ó¡£H.E.R.¤ä¥¿¥ß¥¢¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ó¥è¥ó¥»¤ä¥±¥é¡¼¥Ë¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢Á°ºî¡ØALPHA¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¶ÊÃ±°Ì¤Ç¤ÏBBNG¤ÈÊÂ¤Ö¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¿¥¤¥Ð¡¼¡¢SZA¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖSnooze¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥ª¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¤ä¥¨¥ß¥Í¥à¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÇÄ°¤«¤»¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¦¥¦¥§¥¤¥è¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¡¢BBNG¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×°Ê¹ß¤Î¥»¥ó¥¹¡£¥·¥ã¡¼¥Ç¡¼¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°¤ä³Æ¼ï¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÇÂçÃÀ¤Ë²þÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Àè±ÔÅª¤Ê´¶³Ð¡£¡ØCyan Blue¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤³¤«²òÊü´¶¤Î¤¢¤ëºîÉ÷¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁá²ó¤·¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÏÀ¼¤Î¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¡ÖTake Care of You¡×¤Î¤è¤¦¤ËÄãÂ®²½¤·¤ÆÃËÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¤Î¡ÖMoney¡×¤ä¡ÖForever¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹âÂ®²½¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£»×¤¨¤Ð¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¡ÖMountains¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¡ÖFair Trade¡×¤â¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎÀ¼¤òÁá²ó¤·¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«±ó¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¸«¤¨¤ëÆó¿Í¤À¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÎÉ¶ÊÂ·¤¤¤Îº£ºî¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¥¹¥Î¡¼¡¦¥¢¥ì¥°¥é¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡ÖForever¡×¤À¤í¤¦¡£½À¤é¤«¤ÇÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤²»Áü¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¦Æ±¶Ê¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¥½¥¦¥ë¥·¥ó¥¬¡¼Á³¤È¤·¤¿¥¹¥Î¡¼¡¦¥¢¥ì¥°¥é¤Î²ÎÀ¼¤È¤ÎÍí¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Îî¤Î¥¯¥ï¥¤¥¢¤ò½¾¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ì¶Ê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥É¥é¥à¤ÈÉÔ¼«Á³¤ÊÀÚ¤ìÌÜ¤ÎÀ¼¥Í¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖI Dont Love You¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£½ªÈ×¤Ç´é¤ò½Ð¤¹¥Ç¥â¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Ã¡¤¾å¤²¥Þ¥ë¥Á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥ÖÎÏ
¤½¤¦¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂçÃÀ¤Ê²Ã¹©¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸´¶³Ð¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¼Î¤Æµî¤Ã¤ÆÀ¸¿È¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤Ç¤â¶¯¤¤¡£º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»½¸¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÇí¤½Ð¤·¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏBBC Radio 1¤ÎÈÖÁÈ¡ÖBenji Bs BBC Radio 1 show¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²»¸»¤òEP²½¤·¤¿¤â¤Î¡£BBNG¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSleeper¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖI Dont Love You¡×¤È¡ÖCyan Blue¡×¤Î»°¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖI Dont Love You¡×¤ÏÆ±´ü²»¸»¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ß¤Ç²Î¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¡£Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ï²Ã¹©¤»¤º¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢BBNG¤é¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×°Ê¹ß¤Î´¶³Ð¤òÈ÷¤¨¤¿¥¸¥ã¥¸¡¼¤ÊÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡ÖSleeper¡×¤ÏÊÌ¼ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ó¡¼¥È¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡ÖI Dont Love You¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤´¶¾ðÉ½¸½¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖCyan Blue¡×¤Ï¼«¿È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤¤Îºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï²ÎÀ¼¤Ï°ìËÜ¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥à²»¸»°Ê¾å¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤êÆÀ¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ±¤Ê¤ë²»¸»¤ÎºÆ¸½°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¶¯¤ß¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤Ê¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬ÃÆ¤¯¤Î¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¡ÖCBC Music¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥»¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î°Ê³°¤Ë¤â¥®¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»þ¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¥ì¥ó¥¸¤Î¹¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ÊÊÔ½¸´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊR&B¤ä¥½¥¦¥ë¤Î¹½Â¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿Ã¡¤¾å¤²¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡£°ì¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÂ¿ºÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÄ«Ì¸JAM 24¡×ÉÙ»Î»³¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤6¤Ä¤ÎÍýÍ³
Charlotte Day WilsonÃ±ÆÈ¸ø±é
2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÂÃ«WWW X
¾ÜºÙ¡§https://smash-jpn.com/live/?id=4225
¡ÖÄ«Ì¸JAM'24 (Its a beautiful day¡ÁCamp in ASAGIRI JAM'24)¡×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÉÙ»Î»³Ï¼ Ä«Ì¸¥¢¥ê¡¼¥Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asagirijam.jp
¥Á¥±¥Ã¥È¹ñÆâ e+¡§https://eplus.jp/asagiri/
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Ée+(ENG & CHINESE) https://ib.eplus.jp/asagirijam2024
Charlotte Day Wilson
¡ØCyan Blue¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÈ×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13954
¡ØCharlotte Day Wilson (Live at Maida Vale)¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://charlottedaywilson.x-l.co/live-at-maida-vale