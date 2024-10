清水翔太が、10月9日に1年3カ月ぶりの新曲「PUZZLE」を配信リリースする。

(関連:清水翔太の価値観を変えたソニーミュージック発の新グループ “ZILLION”爆誕! 『ワンビリ』最終審査レポート&インタビュー)

同楽曲は、3月にデビュー以来16年ぶりに拠点を地元の大阪に戻し、母校でもある大阪 京橋のキャレスボーカル&ダンススクールでの特別講師を務める傍ら、レッスン課題曲として制作されたゴスペルソング。夢を追う人の背中を後押しするような幸福感に溢れる壮大な楽曲となっており、ボーカル及びコーラスには総勢約40名にのぼる生徒が参加した、自身初のゴスペル楽曲となっている。

本日より同楽曲のApple MusicでのPre-Add、SpotifyでのPre-Saveがスタート。また、明日10月3日放送の『on-air with TACTY IN THE MORNING』(FM802)にて初オンエアされる。

さらに、『SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2024』の追加公演として、日本武道館2デイズのツアーファイナル開催が決定。チケットは一般販売中だ。

(文=リアルサウンド編集部)