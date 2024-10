ワンランク上の外飲みができるおすすめ10選。テラス席で上質な時間を堪能しよう

外の風に当たりながらラグジュアリーな空間で、ワンランク上の外飲みができるおすすめのお店を編集部セレクトで紹介!

夏の暑さも落ち着き、涼しくなってきましたね。ラグジュアリーな空間で、外の風にあたりながらおいしい食事やお酒を楽しみたい方のために「ワンランク上の外飲み」におすすめのお店を編集部セレクトで紹介します!

ラグジュアリーな空間はビジネスだけでなく、女子会やデートにもおすすめです。

1. ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町(東京・永田町)

おいしそうな料理の数々 写真:お店から

永田町駅から9a出口直結。希少なプライムビーフをいただけるベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町があります。店舗の熟成庫で最低28日間熟成させた最高級ランクビーフ「プライム」はまさに極上の味。

テラス席 写真:お店から

テラス席からの景色を優雅に眺めながら、ステーキとお酒を堪能できます。

2. NY BISTRO by NO CODE(東京・大手町)

「とりあえず! 大好きすぎるひよこ豆のフムス」 写真:お店から

<店舗情報>◆ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町住所 : 東京都千代田区紀尾井町1-2 東京ガーデンテラス紀尾井町 4FTEL : 050-5872-8446

新丸ビルの7階にあるNY BISTRO by NO CODE。夜はビストロスタイルで、昼はハンバーガーがメイン。和牛のパティで作られるNYテイストのハンバーガーとカリカリに揚がったポテトは絶品。

テラス席 写真:お店から

テラス席で楽しめる飲み放題のフリーフロープランもあるので、夜の東京駅を眺めながら楽しんでみてはいかがでしょうか。

3. THE GREY ROOM(東京・銀座)

インド人シェフが作る料理の数々 写真:お店から

<店舗情報>◆NY BISTRO by NO CODE住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 7FTEL : 03-4400-0198

銀座駅より徒歩約3分。GICROS GINZA GEMSの11階に、昼はスパイスが利いたインド風のスイーツを楽しめ、夜は落ち着いたバーとして楽しめるTHE GREY ROOMがあります。シックなデザインの内装は非日常感あふれる大人の空間です。

テラス席 写真:お店から

テラス席は風が気持ちよく、地上30メートルからの眺めは解放感がありデートにもおすすめです。

4. T.Y.HARBOR(東京・天王洲アイル)

「フライドチキン、バターミルクビスケットとコールスローサラダ」 写真:お店から

<店舗情報>◆THE GREY ROOM住所 : 東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 11FTEL : 050-5872-8443

天王洲アイル駅より、徒歩約5分。水辺のテラス席が目をひく醸造所併設型レストラン、T.Y.HARBORがあります。醸造所で造られるクラフトビールは絶品。オリジナルビールは常時8種のラインアップです。

倉庫をリノベーションした店内は、天井が高く解放感にあふれています。

広々としたテラス席 出典:あきとん(・・)さん

テラス席は屋根がついているだけでなく、冷暖房もあるので、少し肌寒い時もおすすめ。雰囲気もあるので、特別な食事にも良いですね。公式ホームページか電話で予約できます。

5. BRIANZA TOKYO(東京・三越前)

「ムール貝のグリーンカレー風味」 写真:お店から

<店舗情報>◆T.Y.HARBOR住所 : 東京都品川区東品川2-1-3 ボンドストリートTEL : 050-5596-7212

三越前駅から徒歩約2分。ヴィーガン・ベジタリアン向けメニューも豊富にそろったBRIANZA TOKYOがあります。グルテンフリーにも対応しており、リゾート感あふれる店内はデートや特別な日におすすめです。

テラス席 写真:お店から

テラス席は見晴らしがよく、これからの季節に最適です。冬場はコタツが用意されるのも、安心ですね。

6. GOOD MORNING CAFE 錦町(東京・神保町)

「鹿児島黒豚のグリル 200g」 写真:お店から

<店舗情報>◆BRIANZA TOKYO住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー 2FTEL : 050-5570-1070

神保町駅から徒歩約3分。都会の喧騒を忘れてくつろぐのに最適なGOOD MORNING CAFE 錦町があります。緑いっぱいのテラス席は全70席。飲み放題コースもあるので、風にあたりながら優雅な時間を楽しめます。

テラス席 写真:お店から

外のテラスは雰囲気も良く、つい時間を忘れてしまいそうですね。

7. CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(東京・渋谷)

「渡り蟹とカフィアライムのチリクラブ」 写真:お店から

<店舗情報>◆GOOD MORNING CAFE 錦町住所 : 東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア 1FTEL : 050-3627-5283

渋谷駅から歩行者デッキで直結の東急プラザ渋谷17階〜18階にあるCE LA VI RESTAURANT & SKY BAR。モダンアジアン料理をはじめとする、多国籍料理を高層階で楽しめるラグジュアリーなバーです。

広々としたテラス席 写真:お店から

渋谷のスクランブル交差点を見下ろしながらの食事は気分が上がること間違いなし。昼間だけでなく、夜景も綺麗なのでいつ行っても素敵な時間を過ごせます。

8. THE UPPER(東京・大手町)

「国産牛ステーキ 500g」 写真:お店から

<店舗情報>◆CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷 18FTEL : 0800-111-3065

大手町駅直結の丸の内テラス内に世界水準のホスピタリティを持つTHE UPPERがあります。2階層に分かれたレストランで、9階はシックなつくり。10階は東京の街並みを一望できるテラス席となっています。

テラス席 写真:お店から

フリーフローのコースもあり、テラス席では東京のビル群に囲まれ、非日常の空間を楽しむことができます。都会の涼しい風を感じなからお酒を飲める、おすすめのブラッスリーです。

9. Scarpetta Tokyo(東京・神谷町)

「CHARRED OCTOPUS 蛸のブレゼ アーティチョークとセロリ」 写真:お店から

<店舗情報>◆THE UPPER住所 : 東京都千代田区丸の内1-3-4 丸の内テラス 10FTEL : 050-5869-0244

神谷町駅から徒歩約5分。本格的でこだわり抜かれたニューヨーク流のイタリアン、Scarpetta Tokyoがあります。洗練された空間に流れる心地よい音楽と上質な料理で、リッチな時間を提供しています。

テラス席 写真:お店から

バーカウンター・テラス限定の飲み放題コースもあり、前菜からドルチェまで質の高い料理を味わえます。会食だけでなく、デートにもおすすめです。

10. The SHEEP FORCE(東京・六本木一丁目)

「【名物】レインボーラムチョップ/4本」 写真:お店から

<店舗情報>◆Scarpetta Tokyo住所 : 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 1FTEL : 050-5589-9945

六本木一丁目駅より徒歩約2分。人気羊肉レストラン「羊サンライズ」の姉妹店、The SHEEP FORCEでは、こだわりの極上肉料理が楽しめます。羊肉を中心としたグリル料理は格別で、名物のレインボーラムチョップは絶対に食べてほしい一品です。

テラス席 写真:お店から

ドリンクフリーフローつきの食べ放題のコースもあり、極上の肉料理を堪能できます。テラス席は屋根もあるので、雨の日も安心ですね。

<店舗情報>◆The SHEEP FORCE住所 : 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 2FTEL : 050-5600-3797

文:食べログマガジン編集部

