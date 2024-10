異様な空気感だった。桑田佳祐として初出演した2002年も、サザンオールスターズが初出演した2005年も、桑田佳祐の二度目の2017年も、サザンオールスターズの二度目の2018年も、それぞれ毎回、とても特別な空気感が会場を覆っていたが、それらのどの時とも違っていた。

フェス自体の25周年と、ひたちなか市誕生30周年を記念して、コロナ禍前の2019年以来5年ぶり、かつ2022年から千葉市蘇我スポーツ公園に開催地を移して以降で初めて、国営ひたち海浜公園で開催されたROCK IN JAPAN FESTIVAL(以下RIJF)。

その、9月14・15・21・22・23日の、5日間の大トリ……いや、例年どおり蘇我スポーツ公園でも、8月に二週末・5日間にわたって開催されたので、それも足すと合計10日間の大トリということになる、サザンオールスターズの出演は。

その出演の発表と同時に、サザンにとってこれを最後の夏フェス出演とすることも、アナウンスされた。そして、大トリとは言え、フェスの中の1アクトとしてはかなり異例の、全国の映画館332館での、ライブビューイングが行われた。フェスのチケット50,000枚は速攻でソールドアウトした上に、ライブ・ビューイングの方も完売したという。

その異様で特別な空気感は、サザンの出番以前に、当日の朝から始まっていた。客席エリアなど、会場全体に漂うムードも然り、出演者たちの言動も然り。

自分たちは、大学のサークルで結成して、ここまで来たバンドである。サザンも大学のサークルで結成されたバンドで、めちゃくちゃ憧れているし、サザンのようになりたいと思っている──この日のトップのアクト(朝10:30から)だったヤバイTシャツ屋さんは、そんなMCから「サークルバンドに光を」を演奏した。

国内トップクラスの知名度と人気を誇る存在にのし上がったこの日の四番手、Creepy NutsのR-指定は、「自分が物心ついた頃に聴いていたアーティストと、まさか同じステージに出るなんていう、考えもせえへんかったことが起きるわけですよ」と言った。

トリ前にステージに立った、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉は、中学を出てすぐ、自分が生まれて初めてステージに立った時に演奏したのが、サザンオールスターズの曲だった、という話をして、「チャコの海岸物語、C調言葉に御用心、匂艶(にじいろ)THE NIGHT CLUB……」と、その時のセットリストを諳んじでみせた。

その次のMCのタイミングでは、自分が「ボーカリストとしてあまりよろしくないところが病気になってしまった」ことに触れた吉井。「さっき桑田さんが勇気づけてくれました。『時間薬』っていうのがあるよ、と。だから『桑田さん、そしたら俺、おじいさんになっちゃうよ』と言ったら、『バカ野郎、俺を見ろ』と言われました」。

そのTHE YELLOW MONKEYの出番が終わり、ステージの転換が始まる。スタート時刻である17:45の20分前になると、会場の上空をヘリコプターが旋回し始める。ライブ・ビューイングのためだろう。

開演時刻2分前には、みんな勝手に手拍子を始めた。ほどなく収まったが、開始時刻の17:45になると、また始まる。そして、それが約1分続いたところで、ジングルと共にビジョンにバンド名が写し出された。

──と、ここまで書いた「特別で異様な空気感」は、すべて、今年のこのフェスのこの日に関する状況や環境、オーディエンスや共演者の受け止め方、世の中の反応、スタッフワークなどの、言わば「バンドの外側」の「特別で異様な空気感」に関しての話だった。そして、ステージに登場したサザンオールスターズは、ライブパフォーマンスそのものでもって、その「特別で異様な空気感」を、あっさりと上回ってみせたのだった。

まずサポートメンバーたちがステージに現れ、そこにメンバーたちが続く。その最後は、「LOVE’N’PEACE」とプリントされたTシャツを着た桑田佳祐。全員でつないだ手を上げ、振り下ろして大きくお辞儀してから持ち場につき、演奏し始めた1曲目は「女呼んでブギ」。

1年前の「茅ヶ崎ライブ」では2曲目にプレイされた、1978年リリースのファーストアルバム『熱い胸騒ぎ』の収録曲である。桑田が最初にスタジオにこの曲を持ってきた時、歌いだすや否やメンバー全員が爆笑して演奏が中断した、という逸話を持つこの曲で(出典:関口和之の1983年の著書『突然ですがキリギリス』)、サザンは最後の夏フェスのステージを、スタートした。

この日、サザンが演奏したのは、本編17曲、アンコール2曲の全19曲。尺は、17:46に始まって、終わって時計を見たら19:37だった。フェスの1アクトとは思えない。ちょっと短めのワンマンのボリュームである。

「女呼んでブギ」のアウトロでは、関口&桑田&斎藤誠が演奏しながら並んで後ろを向き、リズムに合わせて尻を振った(その後ろで毛ガニ(野沢秀行)も振った)。

「THE YELLOW MONKEYが終わったら半分くらい帰るって聞いてたんですけど、残ってくれてありがとうございます。では新曲、聴いてください」というMCから、2曲目で早くも最新曲の「ジャンヌ・ダルクによろしく」が披露される。しかも、曲頭に特効の爆発付き。

4曲目「海」の始まりと終わりには、ステージ中央後方の巨大LEDが、美しい海の映像になる。次の「神の島遥か国」のサビでは、TIGER(コーラス)の先導で、フィールドいっぱいに、オーディエンスの腕が、大きく左右に、まるで波のように振られた。

イントロでオーディエンスが「おおっ」とどよめき、即座にハンドクラップが始まり、ここまででこの日いちばんのシンガロングが起こった7曲目「愛の言霊(ことだま)~Spiritual Message~」では、ステージ前方の左右いっぱいに、特効の炎が出る。

その「おおっ」のボリュームも、シンガロングのボリュームも、次の「いとしのエリー」で一層大きくなる。歌の頭の〈泣かした事もある〉から最後の一節まで、オーディエンスみんな、歌いっぱなし。

9曲目「思い過ごしも恋のうち」では、画面に当時の映像(おそらくテレビの音楽番組でこの曲を演奏している時のもの)が映り、その前で桑田と斎藤誠が、ツインでギターソロを聴かせた。

二度目のMCで、ライブ・ビューイングで観ている人たちにカメラ越しに挨拶を送り、豪雨の災害に見舞われた能登地方にお見舞いの言葉を述べる桑田。そして、「ヤバイTシャツ屋さん、好き? さっき楽屋で話しちゃった」などと、本日のすべてのアクトの名前を挙げる。基本的に桑田佳祐、MCで共演者の名前を口にするのは、2002年から変わらない。

「あとでみんな出て来ればいいのにね。嘘、みんな帰っちゃったよ。このへんで景気づけに、掛け合い、できるかな?」とオーディエンスに呼びかけ、「イェー」から始まるコール&レスポンス。「ピッチ悪いよ」とダメ出ししたり「あ、すごくいいすごくいい!」と称賛したりしたあと、そのコール&レスポンスが「東京VICTORY」の冒頭の〈♪Wow…〉へつながっていく。最後の〈We got the victory.〉のところは、「イイねROCK IN JAPAN」に変えて力強く歌われた。

斎藤誠がウクレレを弾き、桑田がハンドマイクで歌った「真夏の果実」を経て、もうひとつの今年の新曲、「恋のブギウギナイト」へ。レーザー光線風の照明が飛び交い、スモークが焚かれ、EBATOダンシングチームがこの日最初の出番を迎え、高級クラブのホステス&ボーイの出で立ちで、妖しく舞い踊る。間奏では、MVと同じくブレイクダンサーも登場。

同曲のアウトロに、桑田は「♪ピアノ売ってちょーだい、タケモトピアノ」という一節を放り込み、1年前に亡くなった財津一郎を偲んだ。同じく、オーディエンスの大合唱が起こった「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」のアウトロには、ロネッツの「BE MY BABY」を織り込む。

ごっつい炎が吹き上がりまくり、1サビ終わりでドカンと特効が鳴った、つまりここまででもっともど派手な演出が施された「マチルダBABY」を経てからは、「ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)」「みんなのうた」「マンピーのG★SPOT」、つまり、おなじみのキラーチューンが並ぶ、本編ラストのピークゾーンに突入する。

ドラムのキックに乗って「もっといけますか? みなさんを愛しています!」と桑田が叫び、あのシンセのリフが鳴り始め、続いてそこにギターのあのフレーズが重なって「ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)」のイントロになっていく。たまらない瞬間である、何十年にわたって、どこで何度味わっても。

桑田ならではの、時代へのアイロニーと問題意識を綴った歌詞は、その毒の強さゆえか、当時は(大ヒットしたのに)ライブで一緒に歌う人はほぼいなかった。が、今は頭から最後までフルでみんなで大合唱するのが、定番になっている。間奏ではダンサー(ひとり)による演舞もあり。

続く「みんなのうた」には、ふたつのお約束がある。ひとつは、曲の頭に、その日の挨拶のような、バラード調のオーバーチュアが付け加えられること。今回は初めて披露される演歌調だった。

「ひたちなか ROCK IN JAPAN ありがとうみなさん 夏フェスは暑すぎて おじいさんとおばあさんはグッバイ 行かないでサザン 泣かないで渋谷さん 緑黄色社会のみなさん これからはよろしくお願いします」

それに続いて「ヤバTもよろしくね、ヤバT最高だよ! WANIMA最高! ももクロ! Creepy Nuts、Creepy Nuts! THE YELLOW MONKEYもよろしく!」と、他のアクトにも触れてから、歌いだした、と同時に、もうひとつのお約束が始まる。

そうだ、放水だ。消防車レベルのごっついホースを身体にくくりつけ、舞台スタッフ数名に支えられながらステージを右へ左へ移動し、歌と水を同時に客席エリアへ届ける桑田。

オーディエンスは、この日最大ボリュームのシンガロングで応える。他のアクトのTシャツを着ている人たちも、みんな大声で歌っている。画面に歌詞が出ているから、だけでは、たぶんない。1コーラスと2コーラスで節回しが変わる部分なんかも、きっちり正しく歌っているので(例:〈幾つもの夜が 通り過ぎてゆく〉の〈通り過ぎてゆく〉のところ)。

なんでみんな知ってるんだ、さっきから。サザンだからだ。まさにタイトルどおり「みんなのうた」だからだ。と、改めて実感する。

途中でホースを手放していた桑田は、後半の〈熱い波がまた揺れる〉を〈きみの身体 また濡れる〉と変えて歌い、再度、放水を始めた。

ラスト「マンピーのG★SPOT」では、「エロい」と「ダサい」のハイブリッド(ここ大事)な衣装に身を包んだ、EBATOダンシングチームの女性ダンサーたちが大挙登場。桑田は例によって、この曲で必ず頭部に装着する、しかしツアーが(あるいはそのライブが)終わると決して二度と同じものを使わない、毎回新作の被り物姿で熱唱する。

曲の頭と曲の後半に、ステージ上部からばんばん上がった花火は、曲の締めにもひときわでかい爆発音を響かせ、光を放った。

アンコールを求めて5万人がスマホの光を振る、そしてそのさまを上空から捉えた映像が画面に広がる──という、もう「うわあ……」としか言えない光景が繰り広げられたあと、メンバーが再登場。

桑田「もっとやる?」参加者「おおおー!」桑田「そう言うと思った。もっといけますかー! 愛してまーす!」。

そして、2018年のRIJFでは1曲目にプレイされた、でもこの日はここまでまだ演奏されていなかったあのピアノのイントロが響き、オーディエンスが沸騰し、リズムに合わせて「オイ!」と叫ぶ。「希望の轍」である。桑田が歌い始めると、これも頭から最後まで、桑田といっしょに大シンガロング。二回目のMCの時、桑田は「お疲れだと思いますけど、みなさん。我々のところまで待ってていただいて、ほんとありがたいです」とお礼を言っていたが、アンコールに至っても誰も疲れていない、というか、疲れなどどっか行っちゃったようにしか、見えない。

ラストはもちろん「勝手にシンドバッド」。毛ガニのパーカッションが曲を先導し、桑田がオーディエンスと「オーイェイ!」で掛け合い、サンバスタイルのEBATOダンシングチームが最大人数で踊りまくり、〈♪ラララー〉の歌い出しと同時に特効がドカンと鳴り、オーディエンスが一緒に歌い始める──というところまではいつもどおりだが、ふたつ、この日は異なることがあった。

桑田が〈砂まじりの茅ヶ崎〉を〈砂まじりのひたちなか〉と変えて歌ったことと、曲の後半、リズムと「ラララ」のコーラスだけになったところで、この日の出演者が全員登場したことだ。ヤバイTシャツ屋さん、ももいろクローバーZ、緑黄色社会、Creepy Nuts、WANIMA、THE YELLOW MONKEY、総勢20名。マジか。こんなでかい規模のフェスで、しかもアーティスト主催でもない場で、こんなこと、前代未聞にも程がある。

曲の最後は、桑田にうながされて、吉井和哉がジャンプして締めた。最後にもう一度、いや、何度も、全アクトの名前をコールした桑田、「ももクロの玉井さんに最後、締めてもらいましょう」とむちゃぶり。そういえば桑田、アンコールで着ているのはももクロのグッズTシャツである。

急に振られた戸惑いと、ここでこうして共演した興奮、おそらくその両方で涙腺決壊状態の玉井詩織は、「桑田さんのおかげで、詩織という名前になりました」と叫び、拍手喝采を浴びた(「栞(しおり)のテーマ」が名前の由来だそうです)。

他のアクトたちを見送り、最後にサザンのメンバーで、客席をバックに記念撮影。そして、去り際に桑田は言った。「本当に大変お騒がせして……いったん我々は卒業させていただきますけども、若いすばらしいアーティストたちにがんばっていただいて、今後もこのフェスがすばらしくあるように、信じております。またみなさん、近いうちに、どっかでお会いしましょう!!」。

つまり、フェスの出演アクトである、という存在を、後続に譲って終わった、バトンを渡して締めた、ということである。美しい光景だった、と思う。

個人的な考えだが、サザンが「これが最後の夏フェス出演」であることを発表した時の自分の気持ちは、正直、「ええっ!?」が1割で、「まあそうよねえ」が9割だった。

なぜ。そもそも、これまで出ていた方がおかしいから。今の日本国内でもっとも1日単位の動員数が多いフェスはRIJFだが、それとてサザンのワンマンの1日の動員数には遠く及ばない。75,000人キャパの日産スタジアム2デイズが即完するバンドなんだから。

じゃあ、自分たちのワンマンより人が少ないフェスに出る意味って何? まだ自分たちのことを知らない音楽ファンたちに曲を届けたい、ライブを見せたい、ということだろうか。それ以外考えられない、動機は。

でも、それももう、何度も何度もやってきたわけですよね。桑田とムクちゃん(関口和之)と松田弘、今年度で69歳の学年である。毛ガニは1学年上だから、70歳の大台に乗るし。

ただ、黙ってそっと出なくなるのもあれなので、ちゃんと「最後です」と宣言しよう。その方がけじめもつくし、今後ファンにもフェス側にも「出ないんですか?」「出てください」とかつっつかれることもなくなるし。

というようなことだったのだと推測する。で、納得する。ただし。だからこそ、思ったこと。

この日の二度目のMCの時、「ご存知のように、夏フェスは最後ということで」と言った桑田は、オーディエンスの「えー!?」というリアクションを受け、「夏フェスはね、最後なんだけどね……秋はね」と言ったのだ。大きな笑いと拍手で、オーディエンスはそれに応えた。

桑田さんダメー! そういうこと言うと、みんな期待しちゃうから! と、注意したくなりました。

あと、そんなふうに心配した僕ですら「サザンでは夏フェスは最後」なのよね、「ソロ桑田佳祐としても最後」とは言っていないよね。と、思っているところは、正直、あります。

(文=兵庫慎司)