櫻坂46、10thシングルの収録内容公開！BACKS曲「僕は僕を好きになれない」のMV公開＆先行配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特典映像として、5月に開催された『8th Single BACKS LIVE!!』のライブ映像を各形態に収録!

10月23日に発売される櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」の収録内容が、櫻坂46のオフィシャルサイトで公開された。

収録楽曲は全タイプで計7曲。特典映像の内容も発表となり、5月に開催された『8th Single BACKS LIVE!!』のライブ映像が各形態に収録。二期生・武元唯衣が座長を務めた本公演の舞台裏に密着したBehind the scenesも収録される。

また、三期生・村井優が初めてBACKSメンバーとしてセンターを務める楽曲は、TYPE-Aに収録される「僕は僕を好きになれない」であることが判明。

すでにMVのYouTubeプレミア公開ページがオープンしており、10月4日22時に公開される。また音源の先行配信も同日0時よりスタートする。

リリース情報

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕は僕を好きになれない」

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/