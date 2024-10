◆WILD BLUE、インタビュー連載スタート

【モデルプレス=2024/10/02】9月6日にデビューした5人組ボーイズグループ・WILD BLUE(ワイルドブルー)。デビューを記念したソロインタビュー連載Vol.4には鈴陽向(すず・ひなた/18)が登場。山下幸輝(リーダー)、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴からなるWILD BLUEは、「心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ」をコンセプトに結成された5人組ボーイズグループ。グループ名には「無限に広がる青空」という意味が込められており、グローバルで活躍できるボーイズグループを目指し、様々なアーティスト活動を行っていく。9月6日に1st Digital Single「WILD BLUE」でデビューを果たし、同月27日には2nd Digital Single「First Light」をリリース。11月11日には神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて、WILD BLUE DEBUT SHOWCASE [The First Light]の開催を控えている。

◆鈴陽向、ビビッときた鈴川直弥の言葉

◆鈴陽向「WILD BLUE」MVで20テイク撮影したシーン

◆鈴陽向の悲しみを乗り越えた方法

◆鈴陽向の夢を叶える秘訣

◆鈴陽向(すず・ひなた)プロフィール

― グループのSNSでは、結成発表後にメンバーそれぞれがアーティストを目指すまでの物語が公開されました。改めてWILD BLUEとしてデビューするまでの経緯を教えてください。鈴:動画の最初に出た子供の頃の写真は、実際に僕が初めてBIGBANGさんのライブに行ったときの写真です。お母さんの影響でBIGBANGさんのライブに行くことが多くて、僕もステージに立ってみたいと思ったのが最初でした。小学校3年生の頃に、バックダンサーとして大阪城ホールで踊らせていただいて、次はバックダンサーではなくてアーティストとして立ちたいと思ったので、大阪城ホールの場面も入れたんです。中学3年生くらいのときに韓国の事務所に行くことになったのですが、コロナの影響で行けなくなってしまい、2年間くらいは日本で練習して1週間に1回、事務所に動画を送っていました。高校2年生の頃に韓国に行き、練習生生活をして数ヶ月後に偶然直弥と出会いました。実際に韓国に行ったら今まで作り上げてきたダンスや歌のスタイルと合わないこともあって。日本に帰ってきたときに「アーティストは諦めよう」と思っていたんです。アーティストを目指すのは諦めましたが、どこかでアーティストになりたいという気持ちはあったのでTikTokを始めたら、ダンスしか上げていなかったのに1年でフォロワーが20万人以上増えて、それだけ僕のダンスを見てくださる人がいるんだと思い、これからはダンスで頑張っていこうと決めていました。そんなとき、高校を卒業した日の夜に直弥から「ちょっと話があるんやけど」と電話がかかってきて、そこで何かあるかもと勘づいたんです。そうしたら本当にWILD BLUEの話があって、「一緒にやってみいひん?」と誘われました。直弥のその言葉に「これかも!」とビビッときて、最後にもう一回頑張ってみようと思い、今があります。― 1st Digital Single「WILD BLUE」のアピールポイントを教えてください。鈴:サビは走っているような振りなど、印象に残るキャッチーな振り付けが多くて、歌詞も「We are We are」と覚えやすいフレーズなので、聴いたら耳に残る曲になっていると思います。― MVの撮影裏話はありますか?鈴:MVの裏話は結構あります(笑)!最初にみんなで海に飛び込むシーンがありますが、実は20テイクくらい撮影しました(笑)。ドローンと僕たちの走るスピードと飛ぶタイミングがなかなか合わなくて、朝早くに20回連続で飛び込みました。何回もやっていると振り切って入れるので、気持ち良かったですし、楽しかったです。― 2nd Digital Single「First Light」の注目ポイントを教えてください。鈴:「WILD BLUE」は、“こういうメンバーが集まっているよ”という曲で、「First Light」は“メンバーの自己紹介”。一人ひとりの過去の経験が歌詞になっていて、「WILD BLUE」と「First Light」をセットで聴いてほしいです。― WILD BLUE DEBUT SHOWCASE [The First Light]への意気込みをお願いします。鈴:まだ詳細は話せないんですが、頑張って準備をしています!この前みんなで、ライブ後の帰り道に僕たちの曲を聴いて「陽向くんここでああしてたよね」みたいな会話をしてもらえたら嬉しいよね、という話をしました。僕も実際ライブ帰りはその人の曲を聴きながら帰っていたので、そう思ってもらえるようなステージにしたいです。― デビューまでにさまざまな経験をされてきたと思います。これまでの人生の中で悲しみを乗り越えた方法を教えてください。鈴:家族です。韓国から帰ってきたときも、お母さんが僕の好きなご飯をいっぱい用意してくれていたり、あえて「どうだった?」と聞かずに「おかえり」と言ってくれたり、辛いことがあったときはお母さんのご飯が「あ、これだ」と落ち着きます。― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、デビューを叶えた鈴さんが思う夢を叶える秘訣を教えてください。鈴:僕も小さい頃からアーティストになりたいという思いがあって、何回も挫折をしましたが、諦めずに努力していたらいつか叶うと思います。実際に僕がそうだったので、同じように夢を目指している人には諦めないで続けてほしいです。― では今の夢は?鈴:グループとしてはまだまだですが、将来的にはドームツアーをしたいです。個人的には、末っ子ですがダンスが得意なので、ダンスのグルーヴ(リズムの取り方)を共有できたら良いなと思います。(modelpress編集部)生年月日:2005年11月8日出身地:大阪府趣味:音楽を聴くこと、ゲーム、映画鑑賞、人間観察、ファッション特技:ダンス、写真を撮ること、ケン玉、振りづくり韓国の事務所に練習生として所属。日之出出版「FINE BOYS」9月号にてモデルデビュー。グループの末っ子。【Not Sponsored 記事】