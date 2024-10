DKB、日本で2度目となるファンコンサート「Radiance」を12月15日に東京で開催

抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB(ダークビー)が、再び日本に戻ってくる。視線を捕らえて離さないハイレベルなパフォーマンスはもちろん、独自の音楽性、さらに作詞・作曲に加えて、振り付け創作やアクロバティック、DJプレイまで可能な“自主制作アイドル”DKB。2024年1月に日本で初となるファンコンサートを、8月にワールドツアーの東京公演を開催。3月には、最終順位4位を記録し大きな話題を集めたJTBCアイドルサバイバル番組「PEAKTIME」の日本公演で来日するなど、日本でも精力的に活動を続けてきた。

また、九州のFMラジオ局LOVE FM (76.1FM)にて、FAIR NEXT INNOVATION presents「DKBのGo Up」(隔週日曜日14:30〜15:00)が絶賛放送中。9月27日(金)からは、日本デビューをかけたK-POPボーイズグループリアリティサバイバル「Re:Born」の放送がスタートしたばかりだ。現在、自身初のワールドツアー「2024 DKB WORLD TOUR [DARK STRANGE]」でヨーロッパ・アメリカを巡りながら、グローバル人気にさらなる拍車をかけるDKBは、東京・一ツ橋ホールにて日本で2度目となるファンコンサート「DKB The 2nd FanConcert in Japan 2024 -Radiance-」を開催する。本日より、有料FC会員1次先行チケット販売の受付がスタート。公演の詳細は、DKB日本オフィシャルファンクラブにて確認可能だ。

■公演情報

「DKB The 2nd FanConcert in Japan 2024 -Radiance-」

【開催日時】

2024年12月15日(日)

<1部>13:30開場/14:00開演(VIP12:30開場/サウンドチェックイベント13:00開始)

<2部>17:30開場/18:00開演(VIP16:30開場/サウンドチェックイベント17:00開始)



会場:一ツ橋ホール



【チケット】

<有料FC会員先行(VIP指定席)>

価格:22,000円(税込・全席指定)

※前方座席確約/公演前サウンドチェックイベント実施(ハイタッチあり)



<有料FC会員先行(一般指定席)>

価格:11,000円(税込・全席指定)



<プレリクエスト先行/一般・海外販売(一般指定席)>

価格:12,100円(税込)

※3歳以下は入場不可 /4歳以上有料

※チケットはお一人様1公演につきVIP席2枚/一般席4枚まで

※営利目的の転売禁止



【チケット販売スケジュール】

・有料FC会員1次先行(VIP指定席・一般指定席):10月2日(水) 18:00〜10月9日(水) 23:59

・有料FC会員2次先行(一般指定席):10月11日(金) 18:00〜10月20日(日) 23:59

・ローソンチケット プレリクエスト先行:10月23日(水) 12:00〜11月20日(水) 23:59

・ローソンチケット 一般・海外販売:11月27日(水) 12:00〜12月5日(木) 23:59



