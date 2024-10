天皇皇后両陛下が外国の若者と交流「気候変動はとても大きな問題」ご結婚記念に始まった「国際青年交流会議」三原じゅん子新子ども政策相も出席　

天皇皇后両陛下は、お二人のご結婚を記念して始まった「国際青年交流会議」に出席されました。両陛下は

午後2時ごろ、両陛下は都内のホテルを訪れ、各国の若者と握手を交わされ、「楽しいですか?」などと声をかけられました。

「国際青年交流会議」は、日本と外国の若者が互いの国を訪れ、社会的な課題に取り組み、理解を深め合う行事で、ご結婚を記念して30年前の1994年に始まり、両陛下は即位前から出席を重ねられています。

モロッコの女性が「着物を着ました」と話すと、皇后さまが英語で「How was it? Was it so tight?(どうでしたか?帯がきつかったでしょう?)」と感想を聞かれました。

また陛下がスペインの女性に「What are you studying?(何を学んでいますか?)」と問われる場面もありました。

その後の懇談には、三原じゅん子・新少子化担当相も立ち会いました。

両陛下は気候変動について学ぶモロッコなどの参加者に「気候変動はとても大きな問題で、一緒に取り組んでいきましょう」「残りの滞在を楽しんで下さい」などと声をかけ、親しく交流されました。