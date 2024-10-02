¸ÞÎØ¾Þ¶â¡¢Áª¼ê¤Ë¡Ö´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡×¡¡À¤³¦Î¦Ï¢¡¢¥í¥¹Âç²ñ¤Ç¤â·ÑÂ³¤Ø
¡¡À¤³¦Î¦Ï¢¡ÊWA¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¾Þ¶â5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó720Ëü±ß¡Ë¤òÂ£¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢WA¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁª¼ê¤é¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö¶ä¡×¤È¡ÖÆ¼¡×¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë4Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤â¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤äÂ¾¤Î¹ñºÝ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤«¤éÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈãÈ½¤ÏÈãÈ½¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£Î¦¾åÁª¼ê¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£