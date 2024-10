麻布台ヒルズギャラリー「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

麻布台ヒルズ ギャラリーでは、2024年11月1日(金)から2025年2月2日(日)まで、「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」を開催します。石川県の国立工芸館にてスタートし、アメリカ・日本各地を巡回し、今回麻布台ヒルズギャラリーへ。これまでの巡回展からバージョンアップし、なんと80点もの展示作品が登場します。

■麻布台ヒルズギャラリー「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」

(あざぶだいひるずぎゃらりー「ぽけもん×こうげいてんーびとわざのだいはっけんー」)

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月2日(日)

営業時間:10〜19時(最終入館 18時30分) ※金・土曜、祝前日は〜20時 (最終入館19時30分)



六本木 森アーツセンターギャラリー「さくらももこ展」

©さくらももこ ©さくらももこプロダクション

まんが家、エッセイスト、作詞家などいくつもの顔を持ち、新しいキャラクターやエッセイを次々と生み出し続けた稀代のアーティスト・さくらももこ氏の全魅力に迫る展覧会。

代表作を含む約300点のカラー原画や直筆原稿がこれまでにないボリュームで一堂に展示されます! 季節のうつろいや小さな日常をこよなく愛したさくらももこ氏の世界にふれてみてはいかが。

■六本木 森アーツセンターギャラリー「さくらももこ展」

(ろっぽんぎ もりあーつせんたーぎゃらりー「さくらももこてん」)

開催期間:2024年10月5日(土)〜2025年1月5日(日) ※会期中無休

営業時間:10〜18時 ※入館は閉館の30分前まで ※金・土曜と10月13日(日)・11月3日(日)は〜20時

※全日日時指定制



六本木 森美術館「ルイーズ・ブルジョワ展」

森美術館「ルイーズ・ブルジョワ展」

「FLIGHT JACKET」9万9000円 (ソフ×ルイーズブルジョワ)

2025年1月19日(日)まで、「ルイーズ・ブルジョワ展:地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」を開催中。

六本木ヒルズを象徴する巨大な蜘蛛のパブリック・アート『ママン』でも知られるアーティスト、大規模個展は国内ではなんと27年ぶり!

六本木ヒルズにも店舗を構える「SOPH.」では、『ママン』の刺繍を施した商品などのコラボアイテムを展開しています。

■六本木 森美術館「ルイーズ・ブルジョワ展」(ろっぽんぎ もりびじゅつかん「るいーず・ぶるじょわてん」)

開催期間:〜2025年1月19日(日)

営業時間:10〜22時(火曜のみ〜17時) ※会期中無休

※10月23日(水)は17時まで、12月24日(火)・31日(火)は22時まで



虎ノ門 Perfume Disco-Graphyコラボメニュー

Perfume Disco-Graphyコラボメニュー

TOKYO NODEで開催中の体験型展覧会「Perfume Disco-Graphy」コラボメニューが虎ノ門ヒルズの3店舗に登場! Perfumeのメンバーが監修した12種のメニューから、MVや曲名からインスパイアされたフードやスイーツが数量限定でいただけます。

注文するとオリジナルステッカーのプレゼントもあるんだとか...! ワクワクが止まりません!

■虎ノ門 Perfume Disco-Graphyコラボメニュー(とらのもん ぱふゅーむ でぃすこ‐ぐらふぃーこらぼめにゅー)

開催期間:〜2024年10月14日(月・祝)



六本木 THE SUN & THE MOON(Cafe)「さくらももこ展カフェ」

©さくらももこ ©さくらももこプロダクション

さくらももこ作品に登場するキャラクターからインスパイアされたコラボカフェ「さくらももこ展カフェ」がオープン!

全15品の限定メニューが揃います。前期と後期でメニューが一部変わるため、何度行っても楽しめますね♪

■六本木 THE SUN & THE MOON(Cafe)「さくらももこ展カフェ」

(ろっぽんぎ ざさん&ざむーん(かふぇ)「さくらももこてんかふぇ」)

開催期間:2024年10月5日(土)〜2025年1月5日(日)

営業時間:11〜22時(フード21時LO/ドリンク21時30分LO )



六本木 THE SUN & THE MOON(Restaurant)「ルイーズ・ブルジョワ・コース」

THE SUN & THE MOON(Restaurant)「ルイーズ・ブルジョワ・コース」

「THE SUN & THE MOON(Restaurant)」では、「ルイーズ・ブルジョワ展」開催中はコラボメニューを展開。ニューヨーク近代美術館が1977年に出版した『ARTISTS‘ COOKBOOK』でブルジョワ氏本人が紹介した、フランスやイタリアの伝統料理のレシピ をアレンジしたコースです!

蜘蛛や渦巻きなど、ブルジョワ作品の代表的なモチーフもメニューに表現されており高級感が漂います。

■六本木 THE SUN & THE MOON(Restaurant)「ルイーズ・ブルジョワ・コース」

(ろっぽんぎ ざさん&ざむーん(れすとらん)「るいーず・ぶるじょわ・こーす」)

開催期間:〜2025年1月19日(日)※12月21日〜25日のクリスマス特別営業期間は除く

営業時間:11〜17時(15時LO)/18〜22時(20時LO)

麻布台 EPSON teamLab Borderless

チームラボ《地形の記憶》/©チームラボ

チームラボボーダレスは、アートが部屋から出て移動し、ほかの作品と関係し影響を受け合い、ほかの作品との境界線がなく、時には混ざり合う「地図のないミュージアム」。

開館から半年でアメリカのニュース雑誌「TIME」が発表した、THE WORLD'S GREATEST PLACES 2024(世界で最も素晴らしい場所 2024年度版)にも選出されたんだとか。今、大注目のスポットです!

■麻布台 EPSON teamLab Borderless(あざぶだい えぷそん ちーむらぼ ぼーだれす)

営業時間:9〜21時 (最終入場20時)



虎ノ門 TOKYO NODE「Perfume Disco-Graphy 25年の軌跡と奇跡」

TOKYO NODE「Perfume Disco-Graphy 25年の軌跡と奇跡」

結成25周年を迎えるアーティスト・Perfumeの軌跡を紐解く大規模展覧会。身体とテクノロジーの「奇跡の同期(シンクロ)」をテーマに、過去のステージで行われていたライブ演出をPerfumeのメンバー視点で体験できます♪

ギャラリーをディスコ会場にしたDJイベントもお楽しみに!

■虎ノ門 TOKYO NODE「Perfume Disco-Graphy 25年の軌跡と奇跡」

(とらのもん とうきょう のーど「ぱふゅーむ でぃすこ‐ぐらふぃにじゅうごねんのきせきときせき」)

開催期間:〜2024年10月14日(月・祝)

営業時間:10〜20時(最終入場19時30分) ※イベント時は異なる



アーク トミエ・オオタケ『無限』

トミエ・オオタケ 『無限』 2012年

ブラジルを代表するアーティストであるトミエ・オオタケ氏が手がけました。「無限」と名付けられた作品には、アークヒルズエリアの絶えることない発展や成長の願いが無限遠の記号に込められているんだとか。



六本木 ジャン=ミシェル・オトニエル『Kin no Kokoro』

ジャン=ミシェル・オトニエル『Kin no Kokoro』2013年

六本木ヒルズと森美術館の10周年を記念し、 2013年より、歴史ある毛利庭園の池にジャン=ミシェル・オトニエル氏の作品『Kin no Kokoro』が展示されています。ハート形に弧を描く金箔の連珠は、毛利池に沿って歩いていくと徐々にメビウスの輪にも見えます。四季折々に変化する自然とともにさまざまな姿を楽しんでみては♪



虎ノ門 ジャウメ・プレンサ『ルーツ』



ジャウメ・プレンサ『ルーツ』2014年

虎ノ門ヒルズのオーバル広場には、スペイン出身の現代アーティスト、ジャウメ・プレンサ氏による高さ約10mの大型彫刻が...!

8つの言語の文字を使い、膝をかかえて座る人間をかたどった本作品は、それぞれの文化を映し出す文字を通じて「世界の多様性」を表現し、「多様な文化の違いを越えて、人々が平和的に共存すること」を象徴します。



麻布台 オラファー・エリアソン 『《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》2023年』

《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》2023年 展示風景:麻布台ヒルズ森JPタワー オフィスロビー、2023年 撮影:木奥 恵三

麻布台ヒルズ森JPタワー1Fには、デンマーク出身のオラファー・エリアソン氏の作品「 《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》2023年」が展示されています。連続する4つの彫刻は、ひとつの点がねじれながら移動する軌跡を描いたもので、人々の行動、求心力、自由に動くダンスなど、あらゆるものの運動を表現しています。



いかがだったでしょうか?

4つのテーマを基に、ヒルズの街に散りばめられた芸術に迫りました!

この秋は、ぜひヒルズを巡り、心躍る「食欲の秋・芸術の秋」を満喫してくださいね♪



