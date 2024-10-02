「TOPIX先物」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万3819枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3819枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23819( 23299)
ソシエテジェネラル証券 19874( 15499)
バークレイズ証券 4766( 4707)
JPモルガン証券 7108( 3716)
モルガンMUFG証券 5233( 3062)
サスケハナ・ホンコン 2886( 2886)
ビーオブエー証券 2551( 2240)
ゴールドマン証券 6157( 2199)
BNPパリバ証券 4793( 2050)
みずほ証券 2268( 968)
UBS証券 966( 917)
野村証券 1814( 892)
シティグループ証券 817( 809)
大和証券 661( 659)
SBI証券 1082( 614)
ドイツ証券 525( 525)
SMBC日興証券 707( 305)
日産証券 218( 218)
広田証券 215( 215)
auカブコム証券 142( 136)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース