ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」

2009年の発売から15年、未だ大人気の高齢者向けジグソーパズル「元気いっぱい!いきいきパズル」の新製品8柄が発売されます☆

新柄発売日:2024年11月下旬

価格:各1,100円(税込)

ピース/種類:40、60ピース/計8柄

販売店舗:やのまん通信販売限定

2009年の発売から15年、未だ大人気の高齢者向けジグソーパズル「元気いっぱい!いきいきパズル」から、新たな8柄が登場。

脳と手先を使うことから右脳活性にジグソーパズルは効果があるといわれていますが、それまでは施設などでも使いにくいものしかありませんでした。

そこで、やのまんが高齢者施設や介護施設などでのレクリエーションやリハビリテーションに使えるようにリサーチして開発したジグソーパズルが「元気いっぱい!いきいきパズル」です。

施設を利用される方が補助なく”1人でコツコツ”と出来るような”作りやすさ”や”楽しさ”、そして完成後の”達成感”などを考慮した設計になっているのもポイント。

さらに絵柄も仲間内で話が広がりそうな観光地を中心とした「風景」やかわいらしい「動物」、綺麗な「お花」などがメインになっています。

ジグソーパズルの台紙にはピース形状が印刷されており、絵柄以外にもそのピース形状をヒントに組むことが出来ます。

同じ形のピースをラインに合わせて載せていくことから始め、慣れたら見本絵柄を見ながら組んでいくのも醍醐味です。

また、完成サイズと同じ大きさの組み立て見本が付いており、それを見ながら組むことが出来るのも魅力の一つ。

ピースを一時保管する「ピーストレイ」やピースがバラバラになりにくい「収納ケース」などが同梱されており、ご購入後すぐに遊ぶことができるジグソーパズルです。

そんな「元気いっぱい!いきいきパズル」の新柄8種を紹介していきます☆

紅梅に佇むメジロ

ピース数:40ピース

初春の季節感溢れる「紅梅に佇むメジロ」

色鮮やかな紅梅に佇むメジロが写っています。

秋めく壷阪寺の大仏(奈良)

ピース数:40ピース

西国霊場の第六番札所や清少納言ゆかりの寺として知られる、奈良県にある壷阪寺。

「秋めく壷阪寺の大仏(奈良)」は、壷阪寺にある大釈迦如来石像を拝する一枚です。

七福神宝船 冨貴長命

ピース数:40ピース

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師「河鍋暁斎(かわなべきょうさい)」

河鍋暁斎によって描かれた七福神宝船がジグソーパズルで楽しめます。

朝霧の青岸渡寺 三重塔(和歌山)

ピース数:40ピース

赤く美しい那智勝浦の青岸渡寺三重塔と那智滝が神秘的な「朝霧の青岸渡寺 三重塔(和歌山)」

インテリアともマッチする、アーティスティックなジグソーパズルです。

縁側のわんぱくトリオ(柴犬)

ピース数:60ピース

仲良しでわんぱくそうな柴犬のトリオをプリントした「縁側のわんぱくトリオ(柴犬)」

縁側でくつろぐ3匹がかわいい一枚です。

桜景色の鶴ヶ城(福島)

ピース数:60ピース

会津若松市のシンボルである「鶴ヶ城」を写した「桜景色の鶴ヶ城(福島)」

1000本もの桜が春の訪れを告げる、東日本の名所です。

秋に染まるコキアと富士山(山梨)

ピース数:60ピース

夕景の富士山と紅葉のコキアが印象的な「秋に染まるコキアと富士山(山梨)」

コキアは10月中旬から下旬にかけて紅葉する一年草です。

四季感じる憩いの場 赤れんが庁舎(北海道)

ピース数:60ピース

札幌市中央区の北海道庁旧本庁舎は「赤れんが庁舎」の愛称で知られる名所。

明治21年に建設された、アメリカ風ネオ・バロック様式が魅力施設です。

“1人でコツコツ”と出来るような”作りやすさ”や”楽しさ”、そして完成後の”達成感”などを考慮したジグソーパズル。

やのまんの「元気いっぱい!いきいきパズル」新柄8種は、2024年11月下旬より販売開始です☆

