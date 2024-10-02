ÅÔ¿´¤«¤éºÇÂ®75Ê¬¡ªtenki.jp¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈ¢º¬¥¨¥ê¥¢Àä·Ê¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È4Áª
2024Ç¯¤â¡¢¿´Ìö¤ë¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÂÁá¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éºÇÂ®75Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤È¢º¬¥¨¥ê¥¢¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡¢¸«º¢»þ´ü¤ÎÁá¤¤½ç¤Ë¸·Áª¤·¤Æ4²Õ½ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢³Æ»ÜÀß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Í¥¹¥È´äÅÄ ¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯È¢º¬¡Ú10·î²¼½Ü¡Á¡Û
¢£2024Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¸«º¢»þ´ü
Âè1ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 10·î²¼½Ü¡Á12·î¾å½Ü
Âè2ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 10·î²¼½Ü¡Á12·î¾å½Ü
È¢º¬¤Î¸Å´ü³°ÎØ»³¤ÎÈøº¬¤òÁö¤ë¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯È¢º¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶õÃæ»¶Êâ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÈÍÕ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÈ¢º¬¤Î»³¡¹¤Ë¼«À¸¤¹¤ëÌÚ¡¹¤¬¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç»³Á´ÂÎ¤¬Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀä·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ËÜÀþ½ªÅÀ¤ÎÂç´Ñ»³¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤Èº°ÊË¤Î°²¥Î¸Ð¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤òºÌ¤ë¹ÈÍÕ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¶õ¤Î¿§¤È¹ÈÍÕ¤Î¿§ºÌ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹É÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤¬ÉÁ¤¯ºÇ¹â¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö
5:30-22:00
¢£ÎÁ¶â
ÍÎÁ
(È¢º¬¾®ÅÄ¸¶ËÜÀþ¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¤ÏÉáÄÌ¼Ö900±ß¡¦ÆóÎØ¼Ö650±ß¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹2500±ß¡¦Âç·¿¼Ö3600±ß)
¢£Ãó¼Ö¾ì
Í(ÌµÎÁ,220Âæ)
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÅ¼Ö¡ÄJRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¾®ÅÄ¸¶±Ø
¼«²ÈÍÑ¼Ö¡Ä¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¾®ÅÄ¸¶À¾IC
¾®ÅÄµÞ¡¡»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ú11·î¾å½Ü¡Á¡Û
¢£2024Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¸«º¢»þ´ü
Âè1ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·î¾å½Ü¡Á11·î²¼½Ü
Âè2ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·î¾å½Ü¡Á11·î²¼½Ü
¢£ÆÃÄ§
°²¥Î¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à¡Ö»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÔÎï¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤Äí±à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎºâÈ¶¡¦´äºê²È¤ÎÊÌÅ¡À×ÃÏ¤Ë·ú¤Ä¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄí±à¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÌÌ¤Î¹ÈÍÕ¤Îå°Ýß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯¥¤¥Á¥ç¥¦¤È¿¿¹È¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥«¥¨¥Ç¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·Ý½ÑºîÉÊ¡£¹Âç¤ÊÄí±à¤òÊâ¤±¤Ð¡¢Â¸µ¤Ë¹¤¬¤ëÍî¤ÁÍÕ¤Îå°Ýß¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç½©¤Î²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äí±à¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë°²¥Î¸Ð¤ÈÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤¬¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ìÔÂô¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÇÍ¥²í¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°Ü¤ê¤æ¤¯½©¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â³ÊÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö
9:00-17:00
¢£ÎÁ¶â
ÌµÎÁ
¢£Ãó¼Ö¾ì
Í(ÌµÎÁ,100Âæ)
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÅ¼Ö¡ÄÈ¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»È¢º¬ÅòËÜ±Ø
¼«²ÈÍÑ¼Ö¡ÄÈ¢º¬¿·Æ»°²¥Î¸ÐÂç´ÑIC
È¢º¬Èþ½Ñ´Û¡Ú11·îÃæ½Ü¡Á¡Û
¢£2024Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¸«º¢»þ´ü
Âè1ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·îÃæ½Ü¡Á11·î²¼½Ü
Âè2ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·îÃæ½Ü¡Á11·î²¼½Ü
¢£ÆÃÄ§
È¢º¬¤Î¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈ¢º¬Èþ½Ñ´Û¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë·Ý½Ñ¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·Ý½Ñ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÝ¤Î¿¼¤¤ÎÐ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢200ËÜ°Ê¾å¤Î¥â¥ß¥¸¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯ÂÝÄí¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ÎÌ¾¾¡¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿Äí±à¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÀÖ¤ä¡¢¥ª¥ª¥â¥ß¥¸¤ÎÂç¤¤ÊÍÕ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´Û2³¬¤ÎÂçÁë¤«¤é¤Ï¡¢È¢º¬Ï¢»³¤òÇØ·Ê¤Ë¹¤¬¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¤¬°ìË¾¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Û±ï¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ìËç¤Î³¨¤Î¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãã¼¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤ªËõÃã¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½©¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö
9:30-16:30(12-3·î¤Ï16:00¤Þ¤Ç,¼õÉÕ¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç)
¢£µÙ¶ÈÆü
ÌÚÍËÆü(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û,11·î¤ÏÌµµÙ),Ç¯ËöÇ¯»Ï
¢£ÎÁ¶â
Âç¿Í 1430±ß
»Ò¶¡ ÌµÎÁ
¢£Ãó¼Ö¾ì
Í(ÌµÎÁ,100Âæ)
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÅ¼Ö¡ÄÈ¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¸ø±à¾å±Ø
¼«²ÈÍÑ¼Ö¡ÄÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¸æÅÂ¾ìIC
È¢º¬¶¯Íå¸ø±à¡Ú11·îÃæ½Ü¡Á¡Û
¢£2024Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¸«º¢»þ´ü
Âè1ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·îÃæ½Ü¡Á12·îÃæ½Ü
Âè2ÊóÍ½ÁÛ ¢Í 11·îÃæ½Ü¡Á12·îÃæ½Ü
¢£ÆÃÄ§
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈ¢º¬¶¯Íå¸ø±à¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È³ÊÊÌ¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½©¥Ð¥é¤¬¹ÈÍÕ¤È¶¦±é¤¹¤ëµ©Í¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ä²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÌÚ¡¹¤Î´Ö¤«¤éÇÁ¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥é¤Î¿§ºÌ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Á³¤¬ÉÁ¤¤¤¿°ìÉý¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¡£±àÆâ¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¹ÈÍÕ¤Î¹á¤ê¤È¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢½©¤ÎÈ¢º¬¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö
9:00-17:00(¼õÉÕ¤Ï16:30¤Þ¤Ç)
¢£ÎÁ¶â
Âç¿Í 650±ß
»Ò¶¡ ÌµÎÁ
¢£Ãó¼Ö¾ì
Í(43Âæ)
¢£¥¢¥¯¥»¥¹
ÅÅ¼Ö¡ÄÈ¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¶¯Íå±Ø
¼«²ÈÍÑ¼Ö¡ÄÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¸æÅÂ¾ìIC